Besplatan prijevoz na groblja uoči Svih svetih i Dušnog dana

Grad Kaštela i ove godine osigurava besplatan prijevoz kombijima do svih gradskih groblja za sve sugrađane koji nemaju vlastiti prijevoz. Vozila će upravljati taksisti – branitelji iz udruge Kaštilac i to po rasporedu :

• Subota, 1. studenoga – Svih svetih

• Nedjelja, 2. studenoga – Dušni dan

Detalji prijevoza:

Besplatni prijevoz odvijat će se sa šest kombi vozila, koja će biti posebno označena i to u vremenu od 8.00 do 17.30 sati. Kombi vozila će polaziti u puni sat iz centra mjesta, a u pola sata s groblja.

Raspored polazaka po mjestima i grobljima:

• Kaštel Sućurac – groblje Gospe na Hladi:

Polazak: autobusna postaja kod OŠ Kneza Trpimira → preko Gospice do groblja → povratak istim putem

• Kaštel Gomilica – groblje Gospe od Milosti:

Polazak: autobusna postaja u Naselju → pored župne crkve do groblja → Ulicom fra Fulgencija Careva natrag

• Kaštel Kambelovac – groblje Gospe na Krugu:

Polazak: autobusna postaja kod Baletne škole → centar → Ulicom kralja Krešimira do groblja → povratak istim putem

• Kaštel Lukšić – groblje Svih svetih:

Polazak: autobusna stanica kraj OŠ → ulicom sv. Lovre do groblja → povratak preko nadvožnjaka kod Auto kuće Vukman → Lukšić

• Kaštel Stari – groblje sv. Nikole:

Polazak: autobusna postaja kod vatrogasnog doma → ulicom bana Jelačića do groblja → povratak istim putem

• Kaštel Novi i Kaštel Štafilić – groblje sv. Josipa:

Polazak: autobusna postaja kod vrtića Maslina → ulicom sv. Josipa do groblja → povratak ulicom Gaje Radunića i Cestom dr. Franje Tuđmana do vrtića Maslina

Posebna usluga za osobe s invaliditetom i slabijom pokretljivošću:

Taksisti iz udruge Kaštilac mogu doći po sugrađane direktno od adrese stanovanja.

Za ovu uslugu, molimo javite se vozaču zaduženom za vaše područje:

• K. Sućurac – Frane: 098 882 065

• K. Gomilica – Ante: 091 333 9357

• K. Kambelovac – Stipe: 095 574 9357

• K. Lukšić – Srećko: 098 882 440

• K. Stari – Bože: 095 884 4962

• K. Novi i K. Štafilić – Ivan: 091 507 4885