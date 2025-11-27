Békéscsaba slavila 3:0 protiv Ribole, ali 'malene' nisu poražene – iz Kaštela otišla je odbojkaška poruka kvalitete

U utakmici šesnaestine finala CEV Volleyball Cupa 2026., Ženski odbojkaški klub Ribola Kaštela ugostio je favoriziranu mađarsku Békéscsabu te je susret završio rezultatom 0:3 (22:25, 20:25, 22:25). Iako rezultat sugerira glatku pobjedu gošći, dojam s terena sasvim je drukčiji — Kaštelanke su odigrale uglavnom ravnopravnu utakmicu, ostavile snažan dojam i potvrdile da je razina njihove igre u stalnom usponu.

Atmosfera u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom bila je izvanredna, publika glasna, a sama izvedba domaće ekipe pokazala je kako „malene“ — iako pobijeđene — nisu poražene. Utakmica je u svim setovima bila izjednačena, s dugim izmjenama, serijama poena i razdobljima u kojima je Ribola Kaštela imala i svoje serije poena. Mađarice su, kao iskusniji i europski prekaljen sastav, iskoristile ključne trenutke, no domaće igračice pokazale su karakter, energiju i kvalitetu koja najavljuje još bolje dane pred njim.

Iman Isanović o gostovanju: „Lijepo je biti ovdje, Kaštela su nas divno ugostila“

Najbolja igračica Békéscsabe u ovom susretu, Iman Isanović, rodom iz Sarajeva, pohvalila je atmosferu i organizaciju:

„Drago mi je što sam ovdje, blizu svog kraja — inače sam iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine. Hvala puno na izvrsnoj organizaciji, sve je bilo besprijekorno. Zaista nam je bilo jako lijepo, divno smo ugošćene i uvijek je posebno biti ovdje. Utakmica je bila zahtjevna, puno smo se borile, a ekipa Kaštela pružila je jako lijepi dobar otpor. Bilo je mnogo izazova, ali sretna sam što smo završile s 3:0 u našu korist. Veselim se uzvratu u Békéscsabi i nadam se sličnom ishodu.“

Milkov: „Zadovoljan sam pristupom i koncentracijom – igrali smo ravnopravno u svakom setu“

Sportski direktor Ribole Kaštela, Aleksandar Milkov, istaknuo je ponos na svoju ekipu:

„Prije svega želim čestitati protivniku na pobjedi. Čestitam i svojim curama — jako sam zadovoljan, prije svega njihovim pristupom utakmici. Koncentracija je bila na visokoj razini tijekom cijelog susreta. U svakom setu imali smo svoj ritam, svoje šanse, igrali smo poen za poen i imali smo trenutke u kojima smo osvajali poene u nizu. Bilo je i padova, ali i mnogo teških, dugih poena koje smo mi osvajali, što me posebno veseli. Ukupno sam zadovoljan pristupom i motivacijom — to je ono na čemu najviše inzistiramo. Protivnik je kvalitetan, ali vidjet ćemo kako će izgledati uzvratna utakmica u Mađarskoj.”

Kapetanica Matas: „Borbene smo, dale smo sve od sebe“

Kapetanica Ribole Kaštela, Dora Matas, kratko je sažela dojam:

„Čestitam igračicama Békéscsabe na dobro odigranoj utakmici i pobjedi, a svojim suigračicama na borbenosti. Odigrale smo vrlo zahtjevni utakmicu i dale sve od sebe. Sada se okrećemo subotnjoj utakmici naše Supersport Superlige protiv Osijeka i uzvratu u Mađarskoj, gdje se nadam da ćemo odigrati na još višoj razini.”

U Kaštelima je pobijedio favorit – ali „malene“ su osvojile poštovanje

Igrački, taktički i emocionalno, Ribola Kaštela ostavila je snažan dojam. Protiv jedne od najjačih ekipa u ovom dijelu turnira, Kaštelanke su se nosile hrabro, pametno i borbeno, pokazujući da razlika u kvaliteti nije bila velika kako sugerira konačni rezultat.

Uzvrat je pred njima, kao i nastavak domaćeg prvenstva, a ono što je jasno jest da ova ekipa raste, sazrijeva i sve hrabrije kuca na europska vrata.

Sinoć možda nisu pobijedile — ali definitivno nisu bile poražene.