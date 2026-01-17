Bekavac prozvala Orešković zbog poruka o Thompsonu: "U 2026. smo – Hrvatska je slobodna i demokratska"

Splitska gradska vijećnica HGS-a Lidija Bekavac oglasila se povodom javne objave Dalije Orešković, reagirajući na njezine komentare vezane uz sinoćnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Splitu i poruke koje su se pritom, prema Bekavac, mogle vidjeti među okupljenom mladeži.

Bekavac u svojoj objavi navodi kako je Orešković "objavila opširni post" u kojem se, prema njezinu tumačenju, "vraćala u drugi svjetski rat, zazivala davno umrle ljude" te ih "povezivala sa sinoćnjim koncertom Thompsona u Splitu".

U objavi vijećnice HGS-a naglasak je stavljen na pitanje domoljublja i identiteta, pri čemu Bekavac tvrdi da Orešković "pod krinkom antifašizma gazi hrvatske vrednote i identitet".

"Pod krinkom antifašizma gazi hrvatske vrednote i identitet kojeg su naši branitelji sa predsjednikom Tuđmanom krvlju branili i slobodu nam izborili da bi mi mogli s ponosom u srcu domoboljubne pjesme pjevati", poručila je Bekavac.

Kritika ideje zabrane Thompsonovih koncerata

Bekavac se u objavi osvrće i na tvrdnju da je Orešković, nakon događaja u Saboru, navodno pozvala na zabranu Thompsonovih nastupa.

"Dalija se nakon strujnog udara u Saboru… Odlučila da se zabrane Thompsonovi koncerti svugdje u Hrvatskoj", navela je Bekavac, dodajući i kritičnu opasku: "Gle naše Dalije kako bi ona vladala, a prijestolja nema. Srećom za nas!"

Poruka o mladima i domoljublju

U nastavku objave vijećnica HGS-a ističe kako, po njezinu mišljenju, okupljanje mladih na koncertu vidi kao znak domoljublja i zajedništva te poručuje da takve pojave ne treba osporavati.

"Gospođo, probudite se! U 2026. smo godini. Živimo u slobodnoj i demokratskoj državi Hrvatskoj", napisala je Bekavac.

Posebno je naglasila ulogu mladih: "Gledajte tu mladost koja voli svoju Domovinu jer dok je njih bit će i Hrvatske. Voljeli vi to ili ne to je istina."

"Jugoslavija je prošlost! Hrvatska je sadašnjost i budućnost!"

Zaključno, Bekavac u objavi povlači jasnu političko-identitetsku crtu, poručujući da su društvene i povijesne podjele, kako ih ona vidi, stvar prošlosti.

"Jugoslavija je prošlost! Hrvatska je sadašnjost i budućnost!", stoji u objavi.

Bekavac zaključuje da je "vidjeti naše mlade u zajedništvu od sjevera, juga, istoka i zapada Lijepe naše" pokazatelj da, kako navodi, "niste obeshrabrili" te dodaje: "Jer što se krvlju brani, ne pušta se lako."