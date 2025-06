Beethovenova Peta simfonija "ubija" petinu stanica raka? Evo kako je nastala ova medijska laž

Glasina da Beethovenova Peta simfonija „ubija” petinu stanica raka započela je u rujnu 2011., kada je brazilski dnevnik O Globo objavio tekst o istraživanju s Instituta za biofiziku „Carlos Chagas Filho” (UFRJ) u Rio de Janeiru. Novinar je naveo da je tim dr. Márcie Alves Marques Capelle izložio stanice karcinoma dojke trima skladbama: Beethovenovoj Petoj, Mozartovoj Sonati za dva klavira u D-duru i Ligetijevu „Atmosphères”. Prema članku, pola sata Beethovena „ubilo” je svaku petu stanicu linije MCF-7, a sličan je učinak postignut Ligetijevom partititurom. Mozart navodno nije izazvao promjene.

Naoko uzbudljiva ideja da se maligni proces može zaustaviti glazbom ubrzo je prešla brazilske granice. Priču su prenijeli portali posvećeni znanstvenim kuriozitetima i satire poput Improbable Research, a tvrdnja je dospjela i na blogove o „prirodnom liječenju”. Svako novo prenošenje dodavalo je sloj senzacionalizma: u nekim verzijama pojavile su se tvrdnje da su testovi provedeni na miševima, u drugima da glazba napada samo tumorske, a pošteđuje zdrave stanice. Do 2024. mit se pretvorio u viralni Facebook-post s više od 60 000 reakcija i 26 000 dijeljenja, začinjen „dokazima” da bi se slični pokusi uskoro radili s brazilskom sambom i funk-ritmovima.

Što su znanstvenici zapravo istraživali?

Dr. Capella i suradnici radili su u strogo kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Umjesto životinja ili ljudi, koristili su dvije ljudske linije stanica dojke: MCF-7 (hormonski osjetljiva) i MDA-MB-231 (tzv. trostruko negativna, agresivnija). Petrijeve zdjelice stajale su u inkubatoru, a izvan njega su bile postavljene zvučne kutije koje su reproducirale glazbu 30 minuta dnevno, tijekom nekoliko uzastopnih dana. Paralelno je vođena „tiha” kontrola bez ikakvog zvuka.

Cilj nije bio pronaći lijek, nego ispitati mogu li akustične vibracije – bez obzira shvaća li ih itko kao glazbu – mehanički utjecati na morfologiju stanica. Oba članka koja su proizašla iz pokusa (2013. u časopisu Noise & Health i 2016. u Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine) bilježe dva glavna opažanja: blago povišenu stopu apoptotske smrti i mjerljivo smanjenje veličine („granulacije”) u stanicama izloženima Beethovenu i Ligetiju. Na razini statistike razlika je postojala, ali nigdje se ne spominje tvrdih „20 % mrtvih stanica”, niti se testiraju normalne epitelne stanice za usporedbu. Činjenica da korištena metoda protočne citometrije ne može precizno razlikovati sve oblike stanične smrti dodatno relativizira dobivene brojke, javlja Snopes.

Put od eksperimenta do medijskog fenomena

Zašto su tadašnji novinski naslovi bili dramatičniji od samog istraživanja? Autor prvog članka, novinar Renato Grandelle, kasnije je za Snopes rekao da je vijest pronašao na EurekAlertu, platformi na kojoj institucije objavljuju priopćenja prije nego što radovi prođu recenziju. U toj fazi podaci često nose oznaku „preliminarno” – no kad se spoje sa željom medija za udarnim naslovom, lako postanu „revolucionarno otkriće”. Nitko iz instituta, tvrdi Grandelle, nije naknadno tražio ispravak, pa je priča nastavila živjeti vlastitim životom.

Dr. Capella pokušala je ublažiti „hype” intervjuom za CNN-ovu radijsku postaju u Brazilu, no taj se razgovor nigdje ne arhivira, a do interneta dopiru samo naslovi. Kako su se obećanja o „glazbenim lijekovima” gomilala, tako je potpora financijskih agencija jenjavala. Do 2017. istraživačica se povukla iz teme zbog nedostatka sredstava, a planovi za pokuse sa sambom i funkom – koje su mediji sami dodali – nikada nisu postojali.

Zašto je važno razlikovati laboratorij od klinike?

Glazba je neupitno moćan psihološki alat: smanjuje stres, potiče lučenje endorfina i olakšava boravak u bolnici. No ono što se dogodi u epruveti ne preslikava se lako u ljudsko tijelo. Stanica u kulturi nema krvotok, imunološki sustav, živčane impulse ni hormon­ski okoliš. Frekvencije koje tresu staničnu membranu u petrijevki u organizmu bi bile prigušene kožom, masnim i vezivnim tkivom, kostima i tekućinama. Još važnije, nitko nije ispitao utječe li isti zvuk štetno i na zdrave stanice.

Zato onkologija ostaje pri provjerenim metodama: kirurgiji, zračenju, kemoterapiji, imunoterapiji i hormonskoj terapiji. U pratećoj skrbi, umjetnost – uključujući glazbu – dragocjena je za mentalno zdravlje i kvalit­etu života pacijenata, no do danas nema kliničkog dokaza da slušanjem simfonija možemo smanjiti tumor. Uživajte u Beethovenu, Mozartu ili Ligetiju koliko god želite, ali plan liječenja ipak dogovorite s liječnikom, a ne s listom za reprodukciju.