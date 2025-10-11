Barbir odgovorio Šuti: "Član jedine stranke pravomoćno osuđene za korupciju nas poziva da napustimo politiku"

Nakon izvanredne konferencije za medije gradonačelnika Tomislava Šute, na kojoj je prozvao bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića zbog navodnog neovlaštenog pristupa gradskom informatičkom sustavu te pozvao članove stranke Centar da se povuku iz politike ako se utvrdi njihova odgovornost, reagirao je vijećnik u splitskom Gradskom vijeću Damir Barbir. Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

"Izjava gradonačelnika Tomislava Šute, kojom poziva političke dionike iz stranke Centar da se povuku iz politike ako se pokaže da je nešto išlo od njih ili njihovog dogradonačelnika, skandalozna je iz više aspekata.

Prije svega, riječ je o pokušaju političkog progona i zlouporabi položaja gradonačelnika u svrhu političkog obračuna s neistomišljenicima. Takav nastup nije samo neprimjeren nego i predstavlja opasan presedan koji pokazuje nerazumijevanje temeljnih demokratskih standarda.

Nadalje, ova izjava predstavlja krajnje degutantan čin licemjerja. Gradonačelnik, koji dolazi iz jedine političke stranke u povijesti Hrvatske pravomoćno osuđene za korupciju, a čiji je član i sam ostao unatoč toj činjenici, sada poziva druge da napuste političku scenu. Takav pristup pokazuje dubok manjak moralne i političke dosljednosti.

Na kraju, ovakve poruke imaju obilježja zastrašivanja i pokušaja ograničavanja prava na političko djelovanje, što podsjeća na prakse autokratskih režima, a ne na otvoreno i demokratsko društvo kakvo Split zaslužuje.

Od gradonačelnika Splita očekujemo da poštuje demokratske procese, ulogu oporbe i pravo svake političke opcije da djeluje slobodno, bez prijetnji, ucjena i moralnih lekcija koje mu, s obzirom na povijest njegove stranke, jednostavno ne stoje.", poručio je Barbir.