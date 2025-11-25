VIDEO Barbir iz Sabora: "Umjesto da društvo smanjuje nasilje, mi ga sve više samo kazneno bilježimo"

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, saborski zastupnik Centra Damir Barbir upozorio je na, kako je rekao, tešku i bolnu stvarnost rodno utemeljenog nasilja u Hrvatskoj, istaknuvši da podaci o ubojstvima žena i porastu kaznenih djela pokazuju dugogodišnje zanemarivanje sustava i izostanak prevencije.

Podsjetimo, 25. studenoga obilježava se u spomen na hrabrost sestara Mirabal i njihovu borbu protiv autoritarizma i nejednakosti, ali i kao podsjetnik da je nasilje nad ženama i dalje dio svakodnevice. "65 godina poslije nasilje nad ženama nije povijest nego naša bolna svakodnevica. Od početka 2025. godine ubijeno je 15 žena, od čega 11 od strane intimnih partnera", rekao je Barbir. Ocijenio je da ti podaci potvrđuju kako društvo još uvijek nedovoljno razumije ozbiljnost problema, a sustav ne reagira dovoljno brzo ni snažno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Današnje brojke govore o godinama zanemarivanja uzroka nasilja. U našoj društvenoj klimi često dominiraju sila, agresija i nadmetanje, a ne dijalog, empatija i solidarnost", rekao je, dodajući da u takvom okruženju nasilje raste, a društvo se iznova iščuđuje tek nakon tragedije.

"Treba nam reforma cijelog sustava"

Barbir je upozorio i da se broj kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji u posljednjih deset godina gotovo upeterostručio – s 2.220 na 9.167 slučajeva, dok se broj prekršaja prepolovio. "Umjesto da društvo smanjuje nasilje, mi ga sve više samo kazneno bilježimo. To znači da prevencije nema, da edukacije nema i da sustav ne djeluje dok ne bude prekasno", rekao je. Posebno je naglasio da mnoge žene smrtno stradaju upravo u trenutku kada pokušaju prekinuti nasilni odnos: "To je trenutak kada bi sustav trebao biti najjači, a kod nas je često najslabiji", kazao je Barbir. Govorio je i o porastu seksualnog nasilja, neprijavljenim slučajevima, sve učestalijem kibernetičkom nasilju te sporim i nedovoljno učinkovitim institucijama. Prema njegovim riječima, kazne su preblage, postupci predugi, a povjerenje građana u sustav svakog dana sve slabije.

"Treba nam reforma cijelog sustava, ne samo strože kazne nego i rano prepoznavanje nasilja, obrazovanje mladih, bolje procjene rizika, brže reakcije institucija i stvarna psihosocijalna podrška obiteljima. Rodno utemeljeno i obiteljsko nasilje moramo tretirati kao jedan od najtežih oblika kriminala", poručio je. Kako je dodao, snaga društva ne mjeri se zakonima koje država donosi, nego sposobnošću da ih provodi. "Ako reagiramo tek kada se dogodi tragedija, onda smo samo promatrači, a promatrači ne mijenjaju stvarnost, već samo bilježe posljedice. Društvo koje se ne suprotstavlja nasilju samo ga tiho prihvaća. Kada država prestane reagirati, prestaje biti zajednica koja štiti i postaje sudionik nasilja", zaključio je zastupnik Centra.