Barbir: "Ako Park-šuma Marjan nije vrijedna zaštite, onda se moramo zapitati što jest?"

Saborski zastupnik Damir Barbir reagirao je na aktualna događanja vezana uz Park-šumu Marjan, poručivši kako je riječ o pitanju koje nadilazi pojedinačni slučaj i zadire u sam odnos države prema zaštiti javnog dobra.

U svojoj objavi istaknuo je da se, ako Park-šuma Marjan nije vrijedna zaštite, opravdano postavlja pitanje što uopće jest. Smatra da je u ovom trenutku nužno raskinuti postojeći ugovor i naplatiti štetu, naglašavajući kako bi svaka druga odluka poslala pogrešnu poruku građanima.

Prema Barbiru, izostanak konkretnih poteza značio bi da se pravila ne primjenjuju jednako na sve, što, kako poručuje, ne bi smjelo biti prihvatljivo u uređenom društvu.