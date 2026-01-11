Barakude do prve pobjede u Europskom prvenstvu

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija uvjerljivo je započela nastup u skupini B na Europskom prvenstvu u Beogradu. Izabranici hrvatskog izbornika bez većih problema svladali su Sloveniju rezultatom 20:4, uz potpunu kontrolu susreta od prve do posljednje minute.

Najraspoloženiji u hrvatskim redovima bio je Zvonimir Butić, koji je postigao četiri pogotka. Značajan napadački doprinos dali su i Loren Fatović, Marko Žuvela, Konstantin Harkov te Filip Kržić s po tri gola, dok je slovenski sastav ostao bez igrača koji bi se istaknuo s više od jednog pogotka.

Hrvatska je od samog početka nametnula visok ritam i jasno pokazala razliku u kvaliteti. Nakon brzog vodstva 2:0, prva četvrtina zaključena je s prednošću 3:1. U nastavku susreta prednost je kontinuirano rasla, a sredinom utakmice uslijedila je dionica u kojoj Hrvatska čak 12 minuta nije primila pogodak, dok je istovremeno nizala golove i otišla na nedostižnih 14:2.

Do kraja susreta hrvatski su vaterpolisti nastavili u istom ritmu, bez popuštanja, te su mirno priveli utakmicu kraju s uvjerljivom razlikom.

U drugom kolu natjecanja Hrvatsku u utorak od 12.45 sati očekuje ogled protiv Gruzije, dok će posljednju utakmicu skupine odigrati u četvrtak protiv Grčke.

Podsjetimo, tri najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će plasman u drugi krug, pri čemu se svi bodovi osvojeni u prvoj fazi natjecanja prenose dalje.