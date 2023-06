Balov: 'Umjesto što se stalno bave s time kakav je HDZ Split i HDZ općenito, bio bi zahvalan da brinu za Split! Tražimo li puno?'

Jakša Balov (HDZ) oglasio se u večernjim satima ponedjeljka na temu uklanjanja pelegrinke s Lučca. Naveo je da će o 'Small Mallu' vijećnici razgovarati u petak, ali da 'no što bode dušu, a i oči je uklonjeno stablo zbog tog projekta'.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Dragi moji!

Želim pričati o budućnosti Splita. Ne želim eksploatirati stvari, ali iskreno me boli kad je Split poligon lošeg.

O "Small mall" projektu pričat ćemo, mi gradski vijećnici, u petak. Ono što bode dušu, a i oči je uklonjeno stablo zbog tog projekta. Pelegrinka je uklonjena. Zbog dice nam je stalo. Ako je to stablo prošlo toliko gradonačelnika, zašto je s ovim palo i nestalo. I onda Ivošević još optuži sve one od prije zbog toga, a sad je uklonjeno!

Nikoga neće puno zanimati propisi. Kaže naš Generalni urbanistički plan Splita kako treba osigurati ravnotežu i sklad između urbaniziranih dijelova grada i njihova prirodnog okruženja. Bolje bi ih bilo osigurati od Puljka, Ivoševića i Small mall projekta! Nije tu samo do stabla, nego do transparencije, poštovanja prema Splitu, prošlosti i svima nama.

Sve to ide i od Ivoševića koji je navodno Marjan štitio od potkornjaka, a od Puljka i Small malla bit će ne zna. Zato ovaj link... Kad bi bilo samo do toga! Uklonili su hvalevrijedan Klub Zona s financiranjem. Od prosinca čekaju sastanak oko Centra za mlade!

Ne treba nam ni gradonačelnik ni dogradonačelnik koji bi se potukli za bilo kog od nas, u Splitu. Nego samo da imaju sluha, srca i duše. Umjesto što se stalno bave s time kakav je HDZ Split i HDZ općenito, bio bi zahvalan da brinu za #Split! Tražimo li puno? - napisao je Balov na Facebooku.

