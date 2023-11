BALOV O PULJKU I VLADAJUĆIMA "Ova splitska vlast je jedna velika farsa"

Jakša Balov (HDZ) na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita za gradonačelnika Ivicu Puljka i gradsku vlast rekao je da su velika farsa. Tvrdi da vladajući puno obećavaju, a malo toga ispunjavaju.

"Ova splitska vlast je jedna velika farsa. Mnogo je obećanja, a gotovo nimalo realizacije. Treba jasno kazati našim sugrađanima da je program građenja komunalne infrastrukture, mapa ili kolaž definicije Splita u investicijskom smislu i ujedno prikaz vizije gradonačelnika koji razumije potrebu svog Grada i njegove problematike. Drugim riječima, kroz ovaj program gradonačelnik jasno pokazuje kakav Split želi i što Splitu nudi. Tako je naš gradonačelnik Puljak Splitu ovim rebalansom uzeo otprilike polovicu, predviđenih financija PR programu građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini, a s kojim iznosom se prošle godine hvalio kada je donosio proračun za ovu 2023. godinu", oštar je bio Jakša Balov ispred HDZ-a Split.

"Kada padne kiša, ceste nam i dalje plivaju"

Kaže da se gradonačelnik hvali najvećim ulaganjima, a kad padne kiša, ulice u Splitu i dalje plivaju.

"Stoga gradonačelniče, volio bih da pojasnite zašto je to tako? Zbog čega se Splitu, kada donosite proračun za predstojeću godinu, hvalite najvećim ulaganjima, a kada dođe kraj te iste godine Split doživi skoro 50 postotni rebalans i nerealizirane projekte. U programu održavanja komunalne infrastrukture se nadzire povećanje sredstava, što bi trebalo predstavljati obećanje da će se još uložiti u postojeću gradsku kolno-pješačku infrastrukturu. Međutim, kada padne kiša, ceste nam i dalje plivaju, do parkiranih automobila pojedini sugrađani tada ne mogu doći", veli HDZ-ova vijećnik.

Upozorio je vladajuće da Grad Split nije privatna tvrtka te da isti treba biti servis građanima.

"Osobno sam često sam kontaktiran da se na pristupnu cestu do TTTS-a u potpunosti zaboravilo u održavanju. Mnoge kvartovske ceste su loše. Osobno sam pokušao Gradonačelniku ukazati na točkaste probleme pojedinih pješačkih prijelaza u Splitu, ali su prijedlozi odbačeni. Ovim želim kazati kako je Grad financijski u zabrinjavajućem plusu pa je čak Gradonačelnik oročio sredstava, a s druge strane, mnoge splitske ceste nisu presvučene novim asfaltom, a potreban im je. Kažem zabrinjavajućem financijskom plusu jer ne trošenje gradskog novca predstavlja nerad ove Vlasti. Grad nije privatna tvrtka kojoj je cilj ostvariti što veći prihod i dobit, već suprotno, Grad treba biti servis i služiti svojim građanima i veoma mi je žao što to Gradonačelnik Puljak ne razumije", naglašava.

"Split i naši sugrađani, nemaju koristi od gradonačelnika"

Govorio je da ga Puljak podsjeća na bankara koji čuva novac.

"Na primjer, pojedine ceste nisu niti asfaltirane pa su još imamo makadame u Splitu u 2023. godini.

Poanta je Gradonačelniče da naše sugrađane ne zanima kako se zove resor i program iz kojeg se nešto gradi ili obnavlja u Splitu. Njih, baš kao i mene zanima dinamika i tempo kojim ste vi sposobni isto sanirati, popraviti i realizirati. Više me podsjećate na bankara koji čuva novac, nego gradonačelnika koji ulaže u svoj grad, a to je, kako sam već rekao, potpuno pogrešan pristup. Split i naši sugrađani, nemaju koristi od takvog gradonačelnika", kazao je.

Nadalje, ustvrdio je da je ovakav Split i gradonačelnik postao svrha samom sebi.

"U Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2023. godinu, smo čuli da je smanjenje od cca 600.000,00 eura i da to resoru ne predstavlja veliko smanjenje, a jutros kada smo predložili mjere koje traže alokaciju manjeg iznosa, niste prihvatili. To sve govori o ovoj vlasti! Jutros kolega Skoko pita gradonačelnika Puljka za bazene na istoku i njih dva rade scenu s HEP-om oko zemljišta, a pročelnik sada iznosi podatak da se odustaje od te lokacije i okreče istom projektu, ali na Brdima. Još jedna potvrda velike farse ove vlasti. Što kaže ovaj drugi rebalans, kaže da su povećani troškovi, odnosno rashodi poslovanja za 6,3 milijuna eura, a vjerojatno to isto će se pokriti iz stavke investicija kojih nema i skidaju se s proračuna u iznosu od čak 10 milijjuna eura.

Ovakav Split i gradonačelnik je postao svrha samom sebi. Ova konstrukcija gradonačelniče, nije odnos vas i nas u oporbi, već je egzaktan podatak koji počiva na dostavljenim brojkama", naglasio je Balov.

"Što je sve zaustavljeno zbog vaše loše procijene?"

Na kraju je upozorio i na niz drugih problema u podmarjanskom gradu.

"Planirali ste i prodaju gradskog zemljišta, vidimo da su vaše procijene zakazale u iznosu od čak 15 milijuma eura. Što je sve zaustavljeno zbog vaše loše procijene? Međutim, ova stavka baca novu sjenu na vas. Sad je jasno da Grad ima zemljište koje nije prodao i želim da se Grad uputi u izgradnju stambenih objekata za mlade obitelji ili POS stanogradnju. Možda se može i pronaći zemljište za izgradnju Centra za autizam, a koje ste obećali u izbornom programu. Imamo li priliku dobiti koje novo dječje igralište ili možda zeleni park kojeg u Splitu kronično nedostaje?!", pita se te nadodaje:

"O tome ništa ne govorite! Paralelno sa svim navedenim, u Proračun je vidimo do sada pristiglo oko 17 milijuna eura više od planiranog po stavci poreza. Drugim riječima, sve vam se otvorilo i serviralo da Split doživi investicijski bum, a vi godinu dana niste sposobni riješiti jedan potporni zid u kotaru Blatine Škrape. Dalje od ovoga je besmisleno išta više komentirati", zaključio je HDZ-ov Jakša Balov.