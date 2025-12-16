Balov Ivoševiću: "Bili ste politički influenser, dogodila vam se pozicija zamjenika gradonačelnika"

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, dosad najvažnijoj za gradonačelnika Tomislava Šutu (HDZ), došlo je do žestokog verbalnog sukoba između nezavisnog vijećnika Bojana Ivoševića s liste Centra i HDZ-ova vijećnika Jakše Balova.

Jakša Balov u svom je istupu prozvao Ivoševića zbog njegove političke prošlosti, uspoređujući rezultate aktualne vlasti s prethodnim mandatom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Vi ste, Bojane Ivoševiću, bili politički influenser, dogodila vam se pozicija zamjenika gradonačelnika Grada Splita, bili ste aktivist. U ovih šest mjeseci napravljeno je više nego vi u četiri godine", poručio je Balov, istaknuvši pritom pomake u području kulture, posebno kroz program Hrvatskog narodnog kazališta Split i drugih kulturnih sadržaja.

"Vaša većina iz Domovinskog pokreta nikad nije bila za predstavu"

Na njegove tvrdnje reagirao je Bojan Ivošević, koji je doveo u pitanje dosljednost vladajuće većine, posebno HDZ-ovih partnera iz Domovinskog pokreta.

"Danas vam je test na kulturu, imat ćete 16. ruku. Vaša većina iz Domovinskog pokreta nikad nije bila za predstavu 'Robija K'", kazao je Ivošević, nakon čega je vijećnicima pročitao ranije javne istupe Domovinskog pokreta u kojima se kritizirala spomenuta predstava. Podsjetimo, Domovinski pokret je u koliciji s HDZ-om u Gradskom vijeću Grada Splita.

Ivošević je pritom naglasio kako se u prijedlogu proračuna za sljedeću godinu ipak predviđaju sredstva za financiranje te predstave, optuživši HDZ i Domovinski pokret za nedosljednost.

"Danas imamo proračun kojim se financira ta predstava u narednoj godini. Vi ste u škarama vlastitih laži", zaključio je Ivošević.