Balet u Solinu: Plesna večer za djecu i obitelj

Univerzalna sportska škola Sport Talent Solin i Gradska knjižnica Solin pozivaju na drugu po redu baletnu plesnu manifestaciju za djecu „Balet u Solinu“.

Plesna večer održat će se u Teatrinu GK Solin u subotu, 25. listopada, u 19 sati. Posjetitelji će moći uživati u klasičnim i suvremenim plesnim koreografijama koje su pripremili voditelji s djecom baletne plesne skupine Movement iz Solina i Kaštela, u dobi od 3 do 14 godina.

Cilj ove manifestacije je obogatiti društveno-kulturni život najmlađih Solinjana i njihove pratnje te privući što veći broj djece bavljenju plesom i sportom. Stoga pozivamo sve ljubitelje plesa i glazbe da dođu pogledati kako to rade balerine i plesači od najmlađe dobi.

Ovu manifestaciju podržava i sufinancira Grad Solin.

Ulaz je slobodan.