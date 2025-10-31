Bakljada i ponos u jednom dalmatinskom mjestu. Evo o čemu se radi

Općina Baška Voda danas je postala bogatija za novo šumsko protupožarno vozilo, vrijedno više od 400.000 eura, proizvedeno u hrvatskoj tvornici Ziegler u Zagrebu.

Riječ je o suvremenom vozilu koje će služiti ne samo za gašenje požara, nego i za intervencije u slučaju drugih elementarnih nepogoda na području cijele županije.

Projekt nabave djelomično je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija s iznosom od 50 tisuća eura, čime je dodatno potvrđena važnost zajedničkog ulaganja u sigurnost lokalnih zajednica.

Baška Voda se i inače može pohvaliti izuzetno snažnom vatrogasnom scenom – unatoč malom broju stanovnika, ima čak dva dobrovoljna vatrogasna društva, u Baškoj Vodi i Promajni.

Novo vozilo dodatno jača njihov vozni park, koji sada broji sedam vatrogasnih vozila, spremnih za sve izazove.

Načelnik općine Vjekoslav Radić istaknuo je kako mu je želja da vatrogasci imaju što manje posla, ali da zaslužuju najbolje moguće uvjete za rad: "Na našim vatrogascima je hrabrost i predanost, a na nama je da im osiguramo sigurnost i opremu kojom mogu učinkovito štititi zajednicu."

Svečanosti primopredaje nazočili su županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, predsjednik DVD-a Baška Voda Mario Topić te brojni mještani i gosti. Novo je vozilo blagoslovio župnik fra Filip Budić, koji je pritom zaželio vatrogascima što manje posla i što više mira u nadolazećim sezonama.

Poseban ugođaj događaju dali su sami vatrogasci – defileom i prskanjem novog vozila, nakon čega su članovi DVD-a priredili dojmljivu bakljadu. Simbolično svjetlo i blagoslov na svoj način povezali su duhovnost, tradiciju i ponos zajednice, pretvorivši primopredaju u pravi događaj za pamćenje u Baškoj Vodi. Uz suvremenu opremu, predanost i zajedništvo svojih ljudi, #baškavoda još jednom potvrđuje da sigurnost i humanost idu ruku pod ruku – na ponos cijele Dalmacije.