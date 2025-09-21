Bakljada i emocije u dolini Neretve. Heroji iz Domovinskog rata dobili svoj mural

Večeras je u mjestu Rogotin kod Ploča svečano otvoren mural posvećen rogotinskim vitezovima iz Domovinskog rata – Stipi Štrbiću, Siniši Musulinu i Jošku Glamuzini.

Otvorenje je održano u emotivnoj, ali i svečanoj atmosferi, uz prigodni program i bakljadu u samom centru mjesta.

Cijela ideja murala nastala je na inicijativu Torcide Rogotin i Joška Žderića Wummija iz Rogotina, a projekt je realiziran i zahvaljujući donatorima koji su podržali ovu vrijednu i simboličnu gestu.

Mještani Rogotina i okupljeni gosti na ovaj su način još jednom odali počast herojima iz svoga mjesta, istaknuvši kako će mural ostati trajni podsjetnik na njihovu žrtvu i doprinos slobodi.