Bakica (82) uhićena jer je htjela na silu da je zadrže u bolnici

Kako u srijedu javlja policija, ona je na silu htjela da je hospitaliziraju jer je tvrdila da je jako bolesna. No, nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da za tim nema nikakve potrebe. To ju je razbjesnilo.

Policija ističe kako se sve dogodilo jučer oko 12.40 sati u bjelovarskoj bolnici, u prostorijama hitnog bolničkog prijema.

“Došlo je do narušavanja javnog reda i mira. Žena (82) je počela vikati i galamiti te negodovati jer je medicinsko osoblje utvrdilo na nema potrebe za daljnjom hospitalizacijom.

Ista je uhićena i privedena u službene prostorije policije te će uz optužni prijedlog biti privedena na nadležni sud”, kažu u Policijskoj upravi, piše Danica.