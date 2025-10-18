Baka Slišković otkrio što zamjera Štimcu: "Sutkinja ga je izravno pitala..."

Legendarni Blaž Baka Slišković progovorio je o svom odnosu s Igorom Štimcem.

Prije dvadeset godina kad je Hajduk osvojio posljednji naslov prvaka, osam kola prije kraja sezone dogodila se šokantna smjena. Iako su bili vodeći na ljestvici, uprava splitskog kluba je uručila otkaz Sliškoviću, a na klupu je sjeo tadašnji sportski direktor Štimac.

Kasnije su završili i na sudu, a Sliškovića su pitali u kakvim je odnosima sa Štimcem, te bi li popio kavu s njim:

"Još ga nisam sreo u Mostaru. Naravno da ćemo sjesti i popit kavu ako se sretno. Odem u Split na utakmicu, sretnem ga na tribinama, sjedimo jedan do drugog i razgovaramo. Nije to nikakav problem ni s moje, ni s njegove strane", kazao je Slišković tijekom gostovanja u podcastu Indirekt, no dodaje da jednu stvar ipak zamjera Štimcu:

"Jednu stvar zamjeram Štimcu, ali ga čak mogu i razumjeti. Kad smo bili na sudu, sutkinja ga je izravno pitala je li Blaž Slišković bio trener Hajduk, a on kaže da nije bio.

Izađemo nakon toga, ja ga pitam kako može reći da nisam bio trener, a on mi je rekao da je direktor Hajduka, da ne može reći protiv Hajduka. Bilo je u interesu Hajduka da kaže da nisam bio trener. Razumio sam to", kazao je.