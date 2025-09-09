Bajaga i Instruktori stižu u Dalmaciju – veliki koncert 13. rujna

Tri godine nakon nezaboravnog nastupa u Ljetnom kinu, legendarni Bajaga i Instruktori ponovno dolaze u Stari Grad na Hvaru. Koncert će se održati 13. rujna, a publiku očekuje večer ispunjena hitovima uz koje su odrasle generacije i koje se i danas rado pjevaju.

Program započinje u pop-rock tonu uz autorske bendove Kensington Lima i Zo, koji će otvoriti večer i pripremiti atmosferu za nastup regionalnih rock ikona.

Ulaznice su dostupne putem platforme Adriaticket, kao i fizički na prodajnim mjestima: Queen Pub (Stari Grad), Aloha bar (Hvar) i Trick (Jelsa).

Rujan na Hvaru uz zvukove Bajage i Instruktora još jednom obećava spoj dobre glazbe, mediteranskog ambijenta i provoda za pamćenje.