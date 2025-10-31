Bahati vozač u Splitu uhvaćen bez dozvole i dokumenata, ostao bez 2700 eura

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u srijedu, 29. listopada, oko 14.20 sati, u Zagrebačkoj ulici u Splitu zaustavili su 32-godišnjeg vozača motocikla koji je upravljao vozilom unatoč poništenoj vozačkoj dozvoli.

Provjerom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola poništena zbog 12 negativnih bodova, te da mu je zabranjeno stjecanje prava na upravljanje motornim vozilima do ožujka 2027. godine. U trenutku zaustavljanja muškarac nije imao ni prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu.

Vozač je uhićen, doveden u službene prostorije policije i potom priveden nadležnom sudu u Splitu. Policija je predložila zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, kao i izricanje zatvorske i novčane kazne.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od ukupno 2700 eura.