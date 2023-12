BADNJAK U SPLITU Ne propustite 5.000 porcija bakalara na Peškariji. Na Pjaci dnevni doček Nove godine!

Grad Split se i ove godine pobrinuo za besplatne porcije bakalara koje će na Badnjak podijeliti svojim građanima i njihovim gostima. Bakalar na crveno kuhat će više od 30 kuhara okupljenih u udrugu Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, a uz Grad Split nabavu namirnica financijski su pomogle Turistička zajednica grada Splita i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Za pet tisuća porcija bakalara na crveno upotrijebit će se 220 kilograma bakalara i 700 kilograma krumpira. Bakalar će se pripremat u teći promjera 2,6 metara, napravljenoj u splitskom škveru prije 18 godina kada je prvi put održana manifestacija „Splitu s ljubavlju“ na poticaj tadašnjeg gradonačelnika Zvonimira Puljića i vrsnog kuhara i osnivača udruge ŠKMER Mira Bogdanovića. Procijenjeni broj porcija je 5.000.

Podjela bakalara započet će u nedjelju u 12 sati na Peškariji. Dijelit će ga 70 splitskih volontera, a uz bakalar građani će dobiti i paketić s fritulama koje su ispekli vrijedni DES-ovci.

Prigodni blagdanski program započet će u 11.30 sati, vodit će ga novinarke Franka Jović Tonkli i Ivana Šilović, a nastupit će Gradski zbor Brodosplit i glazbeni sastav Providenca.

Pjaca: Dnevni doček Nove godine

Advent 2023. ipak neće proći bez omiljene gradske lokacije – Pjace.

U suradnji tvrtke Žnjan d.o.o. i ugostitelja s Pjace i ovu godinu se održava program Advent na Pjaci do 31.12.2023.

Tokom dana će na Pjaci svirati ambijentalna glazba dok će od 18.00 sati ispred Vijećnice nastupati popularni DJ-evi i uveseljavati prolaznike i ljubitelje ove gradske lokacije. Za prigodnu ugostiteljsku ponudu pobrinut će se lokalni ugostitelji. ADVENT NA PJACI PROGRAM KOREKCIJE



ADVENT NA PJACI

Nedjelja 24.12./12:00 DJ SOLA

Ponedjeljak 25.12./18:00 DJ JAKIR

Utorak 26.12./18:00 DJ JAKIR

Srijeda 27.12./18:00 DJ DUJE DUX

Četvrtak 28.12. /18:00 DJ DADO

Petak 29.12./18:00 DJ SOLA

Subota 30.12./18:00 DJ A.M.

Nedjelja 31.12./12:00 DNEVNI DOČEK NOVE GODINE

TJ CiCo Powered By Balinjer@ & zRiNe - Flashback Party Music As It Once Was