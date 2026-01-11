Bad Blue Boysi pretukli navijače Crvene Zvezde

Na društvenim mrežama pojavile su se informacije o novom incidentu između navijačkih skupina Dinama i Crvene zvezde. Prema objavljenim navodima, pripadnici Bad Blue Boysa navodno su na autocesti A3, u blizini odmorišta Marsonija, presreli navijače Crvene zvezde, poznate kao Delije.

Kako se tvrdi, meta napada bila je jedna od najradikalnijih podgrupa Delija, takozvani „Orthodox Brothers“. Cilj navodne sačekuše bio je oduzimanje transparenata, što u navijačkom svijetu predstavlja jedno od najvećih mogućih poniženja. Iako u tome nisu uspjeli, Bad Blue Boysi su, prema istim izvorima, Delijama oduzeli dio drugih navijačkih rekvizita.

Ovaj događaj samo je nastavak dugogodišnjeg niza sukoba između dviju navijačkih skupina. Jedan od poznatijih incidenata dogodio se 2015. godine, prilikom gostovanja Dinama kod Olympiacosa, kluba čiji navijači održavaju prijateljske odnose s Delijama.

Nakon što je informacija o sukobu objavljena na jednoj Facebook stranici, ispod objave su se u kratkom roku počeli nizati brojni komentari. Među njima su se mogli pročitati i poruke poput: „Bit će naplaćeno višestruko“, „To BBB“ i „Gazi gubu“.