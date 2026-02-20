BACK TO THE 2000 se vraća u Porat – nakon rasprodanog prošlog izdanja!

Nakon što smo prošli put napunili klub Porat do zadnjeg mjesta, i na mnogobrojne upite publike, ponavljamo večer posvećenu najvećim hitovima 2000-ih.

U subotu 28.02. vraćamo se u eru klupskih klasika i bezvremenskih party himni. Tijekom večeri puštaju se izvođači koji su obilježili generaciju – DJ SASH!, Scooter, Darude, Eric Prydz, Faithless, Gigi D’Agostino i mnogi drugi.

Uz organizatora Cliff Van Delorta, nastupa i splitski dj Lookis, dugogodišnji resident kluba Central te artist koji je nastupao na Ultra Music Festivalu i brojnim festivalima diljem Hrvatske.

Za warm up atmosferu zadužena je mlada splitska DJ-ica Jannessy, koja će otvoriti večer i pripremiti plesni podij za vrhunac throwback partyja.

Ulaznice su dostupne putem sustava Adria Tickets, kao i na samom ulazu kluba na dan partyja, ovisno o dostupnosti.

Back to the 2000 donosi kombinaciju nostalgije, energije i hitova koje svi znaju – večer zajedničkog pjevanja, plesanja i povratka u zlatno doba klupske scene.

Vidimo se 28.02. u klubu Porat.