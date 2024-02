Baby Lasagna o putu do pobjede: "Zvuči mi poput nekog filma. Iznimno sam počašćen, kaže, da mogu biti glavni lik u takvoj priči"

Marko Purišić još je uvijek pun dojmova nakon jučerašnje pobjede na Dori 2024.

"Sretan sam da mogu ovdje biti večeras s vama, kazao je. Put do pobjede na Dori 2024. zvuči mu poput nekog dobrog filma, ali ne zna baš za sličnu priču u Hrvatskoj. Iznimno sam počašćen, kaže, da mogu biti glavni lik u takvoj priči", rekao je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno u kojoj je u ponedjeljak navečer gostovaso, dan nakon Dore.

Tomislav Štengl, voditelj projekta Dora, kazao je kako ne pamti da je netko dobio tako veliki broj telefonskih glasova kao Baby Lasagna.

Baby Lasagna istaknuo je da mu je zapravo olakšavajuća okolnost to što je njegova pjesma odmah nakon nastupa zauzela na kladionicama drugo mjesto.

"Mnogi me pitaju je li to teret, ali nije. To je samo još jedna potvrda da sam napravio dobru stvar, ja i moj tim", kazao je.

Komentare nakon jučerašnjeg nastupa nije još stigao pročitati, ali mu, kako kaže, drugi prenose da su su ljudi uglavnom zadovoljni.

Hrvoje Horvat: Manntra je jedan od najboljih domaćih izvoznih proizvoda

Nakon što se pjesma Baby Lasagne plasirala kao kandidatkinja za Doru 2024., zbog odustajanje pjevačice Zsa Zsa, Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar Večernjeg lista, izjavio je tada kako smatra da bi bilo bolje da nije.

"Već dva mjeseca pokušavam objašnjavati ljudima to da pozicija glazbenog kritičara koji nešto sluša kod kuće na svom razglasu nije ista prema onome što netko može očekivati od pjesme za Doru ili za Eurosong. Uopće se ne namjeravam opravdavati. Ako se izvuku stvari iz konteksta, onda one izgledaju drugačije", kazao je Horvat za HTV i istaknuo da nakon ovoga trendinga kojega je napravio Marko, situacija danas djeluje drugačije.

Napomenuo je da je Manntra, u kojemu je svirao Marko Purišić, jedan od najboljih domaćih izvoznih proizvoda koji deset godina snima za njemačko tržište, nastupa pred 20-30 tisuća ljudi i više, ali da to u Hrvatskoj nikoga nije zanimalo.

"Odjednom su svi "happy goes lucky" fanovi i trendsetteri Baby Lasagne. Dok smo se mi zalagali za to, to nikoga nije zanimalo", dodao je.

Štengl: Različiti način shvaćanja glazbe

"Problem s ovom pjesmom nije u ničemu drugome nego zapravo u tome da se danas radi "cut and paste" sistem pisanja pjesama. Ako slušamo pjesmu Baby Lasagne, koja je definitivno najbolje što smo mogli izabrati na jučerašnjoj Dori da konkurira na Eurosongu, ne može se ne primijetiti da neke stvari malo vuku na Rammstein", kazao je među ostalim Hrvoje Horvat.

Baby Lasagna se ne opterećuje previše s kritikama. Kaže da svatko ima pravo na svoje mišljenje.

"Nedavno je internacionalna Rammstein zajednica dala veliku podršku Baby Lasagne, a oni bi bili prvi koji bi rekli: "ovo je krađa", kazao je.

Tomislav Štengl osvrnuo se na jučerašnje glasanje stranih žirija na Dori 2024. i kazao da je to primjer za kojega se može reći da je - različiti način shvaćanja glazbe. Smatra da će Marko Purišić dobro proći na telefonskom glasanju, ali da bi glasovi žirija mogli biti disperzirani.