Baby lasagna i Vojko V. dogovorili 'konačni obračun': "Pazi što pričaš..."

Zaratilo se između Baby Lasagne i Vojka V? "Peče ga gu**ca zbog male kritike"
Nakon razmjene niza uvreda proteklih dana, dvojac je, čini se, odlučio sve raspraviti uživo. Lasagna je objavio da su dogovorili „konačni obračun“ sutra u podne na Macoli.
„Ti si ovo započeo, nemoj se sad praviti da nisi. Savjetujem ti da ubuduće paziš što pričaš u javnosti“, poručio je Vojko V.
Na to mu je Lasagna brzo odgovorio: „Može, dragi. Dogovoreno. Sutra u podne. Macola. Biggie biggie boom boom!“
