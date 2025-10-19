Baby lasagna i Vojko V. dogovorili 'konačni obračun': "Pazi što pričaš..."

„Instagram“ prepucavanje između Baby Lasagne i Vojka V. ne jenjava.

Nakon razmjene niza uvreda proteklih dana, dvojac je, čini se, odlučio sve raspraviti uživo. Lasagna je objavio da su dogovorili „konačni obračun“ sutra u podne na Macoli.

„Ti si ovo započeo, nemoj se sad praviti da nisi. Savjetujem ti da ubuduće paziš što pričaš u javnosti“, poručio je Vojko V.

Na to mu je Lasagna brzo odgovorio: „Može, dragi. Dogovoreno. Sutra u podne. Macola. Biggie biggie boom boom!“

