Azbest još ubija: Vranjičani odaju počast žrtvama mezotelioma i traže dekontaminaciju prostora Salonita

U Vranjicu će se u subotu, 25. listopada, s početkom u 17 sati održati skup i odavanje počasti preminulima od mezotelioma, smrtonosne bolesti povezane s izloženošću azbestu. Mjesto okupljanja bit će parking nasuprot nekadašnje tvornice Salonit, simbola industrijske proizvodnje, ali i najvećeg izvora azbestne prašine koja je desetljećima ugrožavala zdravlje lokalnog stanovništva.

Građanska inicijativa upozorava: "Azbest još ubija"

Organizator događaja je Građanska inicijativa Mjesto koje hoće živjeti, koja godinama upozorava na opasnosti azbesta i neophodnost konačne sanacije prostora bivše tvornice. Pod sloganom "Azbest još ubija", cilj skupa je podsjetiti javnost i nadležne institucije da problem nije riješen, unatoč brojnim upozorenjima i tragičnim posljedicama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Želimo osvijestiti odgovorne da je potrebno jednom zauvijek dekontaminirati prostor Salonita kako azbest ne bi ostao tihi ubojica i za sljedeće generacije", poručuju iz inicijative.

Na okupljanju će se simbolično odati počast svima koji su izgubili život zbog mezotelioma, bolesti koja je u Dalmaciji, a posebno u Vranjicu, odnijela velik broj života. Organizatori naglašavaju kako se ne radi samo o prošlosti, već i o sadašnjem i budućem zdravlju zajednice.

Poziv na zajedničko djelovanje

Građani su pozvani da se pridruže i zajednički upute snažnu poruku o štetnosti azbesta. Inicijativa vjeruje da samo kontinuiranim pritiskom javnosti može doći do konačne dekontaminacije prostora i uklanjanja smrtonosnog nasljeđa tvornice Salonit.