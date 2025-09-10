Ava se oglasila nakon gubitka oca, ima poruku kritičarima: "Ne sramim se boli ni trenutaka slabosti"

Ava Karabatić ponovno je progovorila na društvenim mrežama, ovaj put u jednoj od svojih najemotivnijih objava do sada. Na Facebooku je podijelila fotografiju nastalu u trenutku kada je izgubila oca – iscrpljena i s podočnjacima, kako sama kaže – i poslala snažnu poruku svima koji je kritiziraju.

– "Ovu fotografiju danima koristite da bi me ponizili, ismijali, iscrpljenu, s podočnjacima, u trenutku kad sam izgubila oca. Ja ju sada objavljujem sama. Jer ne sramim se boli, tuge, ni trenutaka slabosti. To je dio mog života, mog puta i moje snage."

Unatoč bolnim trenucima, Ava naglašava kako je njezino samopouzdanje neuništivo. – "Koliko god bila na njoj jadna i iscrpljena, i dalje su iste crte lica, zlatni rez i modelska faca. Žao mi je, ali moje samopouzdanje nikad nećete moći srušiti."

"Nedavno Basel, sutra Pariz"

Kritikama se ne predaje, nego ih pretvara u poticaj. Podsjetila je na svoje posljednje angažmane na modnim pistama. – "Dok neki traže mane na starim slikama, ja gradim nove uspomene – nedavno na pistama Basela, sutra u Parizu. Mene ne definira umor ni tuga, nego činjenica da uvijek ustanem, nastavim i idem dalje. A sada sam nikad jača jer znam da me otac čuva i da je ponosan."

Nije se suzdržala ni u obraćanju onima koji je napadaju: – "A vi tuketine šta nemate posla dok čekate muža od 'posla', a znate i sami od kud… odje*ite od mene i nađite si drugu zanimaciju."

Ipak, naglašava kako njezine riječi nisu upućene svim ženama, već samo onima koje je, kako kaže, "špricaju otrov". – "Žene normalne, domaćice, katolkinje, koje me na putu zagrlite i ništa ne govorite, samo nam oči govore sve i tako si dajemo snagu kroz zagrljaj – veliko hvala."

"Znam što je rad"

U dugoj ispovijesti prisjetila se i studentskih dana u Zadru. – "Od stipendije Grada Splita otišla sam sama živit u Zadar, radila u domu za starije i nemoćne da imam za stanarinu i režije, tako da itekako znam što je rad. Tamo sam upoznala Špiru, zbog njega upisala i talijanistiku jer sam prvo samo upisala latinski jezik i uspješno sve završila."

Na glasine da je fakultet završila "preko muških profesora" odgovorila je sarkastično: – "A 80 posto fakulteta profesorice, zar sam i njih zavađala i bacala čarolije? Osvijestite se jer već mi je pun k pojedinaca i živite svoj život, ja se ne diram u vaš."

U zaključku, Ava poručuje kako ju upravo ta fotografija podsjeća na unutarnju snagu: – "Ako vas ova slika vrijeđa, neka vas. Mene podsjeća da iz svake tame izrastem još jača. A vi slobodno nastavite gledati, ja ću i dalje koračati naprijed."