Ava Karabatić se seli iz Hrvatske, radit će kao njegovateljica

Bivša manekenka, glumica i reality zvijezda Ava Karabatić objavila je na društvenim mrežama da napušta Hrvatsku i seli se u Švicarsku, gdje planira raditi u domu za starije i nemoćne kao njegovateljica.

U emotivnoj objavi Karabatić je navela da je odluka rezultat njezina nezadovoljstva stanjem u društvu te da želi započeti novo poglavlje izvan Balkana.

"Nažalost, živimo u državi i društvu koji potiče nepotizam, korupciju, seksualno iskorištavanje itd. Mama, hvala ti što si unaprijed razmišljala i savjetovala me da upišem zdravstvenu školu. Dosta je medija... Sljedeća stanica – Švicarska, dom za starije i nemoćne, odnosno njegovateljstvo. Na Balkanu nemam više što tražiti", napisala je na Facebooku.

Objava je izazvala velik broj reakcija njezinih pratitelja, koji su joj u većini poručili riječi podrške i poželjeli sreću u novom početku.

Teško razdoblje nakon smrti oca

Posljednjih mjeseci Karabatić je prolazila kroz teško životno razdoblje. U svibnju je iznenada preminuo njezin otac Ivica Karabatić, u 59. godini života.

“Nikada neću zaboraviti današnji dan. Tata je izišao da preuzme pizzu koju smo naručili. Uzeo je kutiju, stavio je na stol... i samo se srušio. Bez riječi. Bez upozorenja. U sekundi je nestao. Moj svijet je puknuo”, napisala je tada Ava u objavi posvećenoj ocu.

Nakon tog gubitka, odlučila je, kako kaže, potražiti mir i stabilnost u inozemstvu, daleko od javnosti i medijskog pritiska koji je pratio veći dio njezina života.