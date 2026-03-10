Ava Karabatić: "Da, je*em se s kim ja hoću"

U objavi na Facebooku poručila je da sama odlučuje o svom privatnom životu i izboru partnera te da ne mari za napade anonimnih korisnika. Istaknula je da može birati s kim će biti i da je ne zanimaju komentari ljudi koji je vrijeđaju na društvenim mrežama.

U objavi je pritom oštro uzvratila kritičarima, posebno onima koji je, kako tvrdi, vrijeđaju i pokušavaju poniziti.

"Da, je*em s kim ja hoću. Sama biram muškarce i mogu birati samo najbolje, visoke, zgodne itd. Što si mislio, da ću izabrati tebe? Starca kojeg nitko ne želi i koji ne liči ni na što? Očito ti preostaje samo liječenje frustracija na internetu, kad već u krevetu ne možeš. Pusa svima koji ste se pronašli, a fejs je pun ljigavaca", napisala je Karabatić.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.