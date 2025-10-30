Automobilom udario biciklista na pješačkom prijelazu

Pulska prometna policija je jučer oko 18.10 sati zabilježila prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen 56-godišnji biciklist.

Nesreća se dogodila kada je 56-godišnjak upravljao biciklom kolnikom prijelaza biciklističke staze i pješačkog prijelaza na Cesti prekomorskih brigada te je u tom trenutku u njega udario automobil, pulske registracijske oznake, kojim je upravljao 52-godišnjak.

U nesreći je vozač bicikla zadobio teške tjelesne ozljede, a policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti nesreće.