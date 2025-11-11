Close Menu

Automobilom „driftao“ po pomoćnom igralištu u Kninu – šteta 18 tisuća eura

Policija ga je pronašla

Policijska postaja Knin provela je kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom osumnjičenim da je počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari na štetu Grada Knina.

Istraživanjem je utvrđeno da je mladić u noći s 28. na 29. listopada automobilom ušao u prostor pomoćnog igrališta Nogometnog kluba „Dinara“ u Grabovčevoj ulici te, „driftajući“ vozilom, oštetio zemljanu površinu igrališta.

Materijalna šteta procijenjena je na 18.176,77 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

