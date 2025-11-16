Close Menu

Automobil sletio u park: "Pa ti zaboravi potegnuti ručnu..."

Neobična nesreća
Danas je u Dubrovniku došlo do neobične prometne nezgode kada je osobno vozilo sletjelo s Paščare u park u Pilama.

Srećom, prema informacijama iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, u ovom događaju nitko nije ozlijeđen, javlja Dubrovački dnevnik.

Fotografija automobila koji je završio u zelenoj površini parka ubrzo je počela kružiti društvenim mrežama, a objavljena je i u popularnoj viber grupi “Radari-kontrole DNŽ”, uz šaljivi komentar: “Pa ti zaboravi potegnuti ručnu…”

