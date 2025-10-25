Automehaničar postao strah i trepet prodavačica u trgovačkom centru: ‘Ja da bi njih oteo?! Imam ženu doma‘

Način na koji je Đ.D. (41), automehaničar i otac desetero djece, opisao svoje lopovske aktivnosti u sudnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu prilikom iznošenja obrane, na trenutke je bilo teško razlučiti radi li se o hvalisanju ili ispovijesti.

Okolnosti svog dolaska u poznatu trgovinu u sklopu trgovačkog centra City Center one East opisao je nadrealno i usput negirao krivnju.

- Ja sam lopov s dužom lopovskom karijerom. Prijetio nikada nisam, kao što nikada nisam odradio ni drsku krađu. Ali kao što sam lopov ja, tako su i lopovi voditelji dućana koji nisu osigurali robu niti da se roba ne krade. U taj dućan nisam ulazio dvije godine, a kada sam ušao, pitao sam zaposlenice može li neki popust od 20 do 30 posto. Rekle su mi da ne, jer da ni one nemaju. Znate, dućani mi znaju davati takve popuste samo da ne kradem. Taj prvi dan kada sam došao, zaposlenice su dobile dojavu da ću krasti. Kada sam ušao, one su se tresle i bile su prestrašene. Kazao sam im da neću krasti te da jedino što valja u dućanu su one. Rekao sam to u šali, a ne da ih odvedem doma. Pobogu, ja imam svoju ženu – ispričao je u sudnici nepopravljivi recidivist, ljubitelj ukradenih odjevnih predmeta, i koji se u istu trgovinu vratio sutradan. I to s prijateljem nakon gableca u Burger Kingu.

Punih trbuha došli su do ulaznih vrata trgovine. No tada su pred istima zatekli zaštitare.

- Upitao sam ih što se događa pa su mi rekli da su tu zbog mene jer da su zaposlenice zvale da ću ih ubiti. Ja nikome nisam prijetio ubojstvom, već sam im rekao da ću ih sve ukrasti i da im neće pomoći ni policija ni vatrogasci ni zaštitari. Imam 40 godina i znam posljedice prijetnji. Bio sam u zatvoru. Pa mene cijeli CCO zna, a da sam doista rekao ‘vidjet ćete, ubit ću vas...‘ pa sigurno bi me zaštitari već istog trena tamo strgali, zar ne? – zaključio je samouvjereno još Đ.D. koji je na totalno neprimjeren način odlučio ispoljiti svoje frustracije nakon što je odbijen da dobije popust.

Sud mu nije povjerovao da nije prijetio zaposlenicama. Zbog prijetnji smrću u konačnici je osuđen na šest mjeseci zatvora. Kao olakotna okolnost uzeta su mu mnogobrojna djeca o kojoj skrbi, dok mu je otegotan njegov recidivizam, višestruka kaznena osuđivanost pa i za djelo s elementima nasilja te bezobzirnost, nekritičnost i izrazita agresivnost prilikom postupanja prema prodavačicama, piše Jutarnji list.