Autom naletio na pješaka na zebri u Dalmaciji: Maloljetnik teško ozlijeđen

​Jučer,26. studenog u 17.25 sati u Kninu u Ulici 4.gardijske brigade dogodila se prometna nesreća u kojoj je pješak teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 53-godišnjak, upravljajući osobnom automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, na kojem se prometom ne upravlja uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima ni znacima ovlaštene osobe, nije prilagodio brzinu kretanja da može u svakom trenutku propusti pješake koji su već stupili na pješački prijelaz, uslijed čega prednjim lijevim dijelom osobnog automobila udara u maloljetnog pješaka.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U prometnoj nesreći maloljetnik je zadobio teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 53-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.