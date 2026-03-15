Auto vam se ne pali ujutro? Evo što provjeriti prije nego pozovete mehaničara

Upravo se jutro pokazuje kao najkritičniji dio dana za brojne vozače, osobito u hladnijem dijelu godine, kada se najčešće otkrivaju problemi s akumulatorom, elektrikom ili sustavom paljenja.

Iako se na prvi pogled čini da je riječ o ozbiljnom kvaru, razlog zbog kojeg se automobil ne upali ujutro često je mnogo jednostavniji nego što se misli. Dobra je vijest da se dio najčešćih problema može prepoznati na vrijeme, a neke je moguće riješiti i bez odlaska mehaničaru.

Prazan ili oslabljen akumulator

Daleko najčešći razlog zbog kojeg se automobil ne želi upaliti ujutro jest akumulator. Niske temperature dodatno smanjuju njegovu učinkovitost, a ako je već star ili oslabljen, upravo će se rano ujutro najčešće pokazati da više nema dovoljno snage za pokretanje motora.

Tipični znakovi su sporo okretanje elektropokretača, slabo osvjetljenje instrumentne ploče ili potpuno izostajanje reakcije pri pokušaju paljenja, piše tportal.

Rješenje je najprije provjeriti stanje akumulatora. Ako imate kablove za paljenje i pomoć drugog vozila, problem se često može privremeno riješiti. No ako se isto ponavlja više puta, akumulator je vjerojatno pri kraju i treba ga napuniti ili zamijeniti.

Ponekad akumulator nije potpuno prazan, ali struja ne dolazi kako treba zbog lošeg kontakta na polovima. Korozija, oksidacija i labavi spojevi mogu uzrokovati da automobil djeluje kao da je 'mrtav', iako problem nije u samoj bateriji.

Ako primijetite bijele ili zelenkaste naslage na priključcima, vrlo je moguće da upravo one stvaraju problem. U tom slučaju treba očistiti kontakte i provjeriti jesu li kleme dobro zategnute. To je jednostavna sitnica koja često napravi veliku razliku.

Problem s anlaserom

Ako se pri pokušaju paljenja čuje samo klik, a motor se ne pokreće, kvar bi mogao biti u anlaseru. Riječ je o dijelu koji pokreće motor pri startanju, a s vremenom se može istrošiti ili otkazati.

Kod ovog problema akumulator može biti sasvim ispravan, ali automobil se svejedno neće upaliti. Ovo je kvar koji se najčešće ne može riješiti na licu mjesta, nego zahtijeva pregled i popravak u servisu.

Vozači često pomisle da je problem isključivo u akumulatoru, ali pravi krivac može biti alternator. Njegova je zadaća puniti akumulator tijekom vožnje. Ako alternator ne radi kako treba, akumulator se prazni i nakon nekog vremena više nema dovoljno energije za jutarnje paljenje.

Ako ste prethodnog dana primijetili lampicu akumulatora na instrumentnoj ploči, slabija svjetla ili neobično ponašanje elektronike, moguće je da je problem upravo u alternatoru. U tom slučaju zamjena samog akumulatora neće dugoročno riješiti stvar.

Premalo goriva

Zvuči banalno, ali i to se događa češće nego što mnogi žele priznati. Ako je spremnik gotovo prazan, osobito po hladnom vremenu ili na nagibu, automobil može imati problem s povlačenjem goriva.

Osim toga, začepljen filter goriva ili slabija pumpa goriva također mogu uzrokovati teško paljenje, posebno nakon što vozilo stoji preko noći. Ako motor vergla, ali ne pali, vrijedi provjeriti je li uzrok možda upravo u dovodu goriva.

Kod benzinskih motora čest uzrok problema mogu biti istrošene ili neispravne svjećice, dok kod dizelaša probleme često stvaraju grijači. To je posebno izraženo zimi, kada motoru treba više pomoći da postigne radnu spremnost pri prvom paljenju.

Ako automobil teže pali samo kad je hladan, a kasnije tijekom dana radi normalno, vrlo je moguće da je riječ upravo o ovom problemu. Zamjena svjećica ili grijača obično nije velik zahvat, ali je važno reagirati na vrijeme.

Kod novijih automobila uzrok jutarnjeg nepaljenja može biti i elektronika. Prazna baterija u ključu, problem s prepoznavanjem ključa ili kvar imobilizatora mogu spriječiti pokretanje vozila iako se mehanički sve čini ispravno.

Ako se na ekranu pojavljuju poruke upozorenja ili automobil ne prepoznaje ključ, najprije pokušajte s rezervnim ključem. Ponekad je rješenje doista jednostavno, a ponekad će biti potreban dijagnostički pregled.

Što prvo napraviti kada auto ne želi upaliti

Najvažnije je ne paničariti i pokušati prepoznati simptom. Ako nema nikakve reakcije, problem je najčešće u akumulatoru ili kontaktima. Ako se čuje klik, sumnja pada na anlaser. Ako motor vergla, ali ne pali, treba razmišljati o gorivu, svjećicama, grijačima ili elektronici.

Dobro je obratiti pažnju i na to jesu li svjetla ostala upaljena preko noći, postoji li upozoravajuća lampica na ploči s instrumentima i javlja li se problem samo kada je vani hladno. Upravo ti detalji mogu puno pomoći u procjeni kvara.

Kako spriječiti probleme i kada zvati servis?

Redovito održavanje i nekoliko osnovnih navika mogu uvelike smanjiti rizik od ovakvih situacija. Akumulator treba povremeno provjeriti, osobito prije zime. Korisno je i održavati kontakte čistima, na vrijeme mijenjati svjećice i filtere te ne ignorirati upozoravajuće lampice.

Vozači koji automobil koriste uglavnom za kratke gradske vožnje trebali bi znati da se akumulator u takvim uvjetima često ne stigne dovoljno napuniti. Upravo zato povremena dulja vožnja može biti jednostavan način prevencije.

Ako se problem s paljenjem ponavlja, ako automobil stane ubrzo nakon što se upali ili ako sumnjate na alternator, anlaser ili elektroniku, vrijeme je za stručni pregled. Povremeno jutarnje nepaljenje nije samo neugodnost - Ono može biti i znak kvara koji će uskoro postati ozbiljniji i skuplji.

U većini slučajeva uzrok je ipak moguće otkriti relativno brzo. A kada znate što provjeriti prvo, manja je šansa da će vam jutro početi stresno i uz nepotrebnu paniku, piše tportal.