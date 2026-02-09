Auto izvrnut na krov kraj Poljuda, uz njega dva vatrogasna vozila: Bez panike, nije prometna nesreća

Dosta Splićana dojavilo nam je da je jedan auto u blizini Poljuda izvrnut na krov i da ga okružuju vatrogasna vozila. Fotografije su počele kružiti društvenim mrežama, ali srećom, nema razloga za zabrinutost.

Kako smo doznali u splitskoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi, radi se o snimanju promotivnog spota za potrebe ove postrojbe.

Dakle, ne radi se o prometnoj nesreći ili bilo čemu sličnome, već simuliranju situacije koja se odvija uz sve mjere sigurnosti.