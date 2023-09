Austrijski nautičari u dalmatinskoj marini zabrinuti: "Provaljeno je u osam jahti, zataškavaju li se incidenti?"

Iz Austrije se portalu Morski.hr javio zabrinuti nautičar koji već više od dva desetljeća svoj brod ima privezan u zadarskoj marini Borik. Istupio je, kako nam tvrdi, u svoje i ime ostalih vlasnika plovila u toj marini koji su zabilježili provale, krađe i oštećenje imovine. Neki od vlasnika primijetili su i boravak ljudi na svojim brodovima, dok ih vlasnici nisu koristili.

- Već neko vrijeme s velikim zanimanjem pratim njemački prijevod vaše stranice. Već 26 godina entuzijastično plovim u Hrvatskoj i imam stan u Zadru i brod u Marini Borik. Začuđen sam što do danas nije objavljeno da je ove godine u Marini Borik provaljeno u 8 jahti, pri čemu je vlasnicima pričinjena velika šteta. Imam dojam da Marina pokušava zataškati incidente i da se ništa ne poduzima da se ti zločini razriješe. Nadalje, marina ne čini ništa na poboljšanju sigurnosti. Ako želite dodatno istražiti ovu stvar, rado ću odgovoriti na sva pitanja, ali bih vas zamolio da moje ime ne spominjete marini - kaže austrijski nautičar, te upućuje u detalje.

- Moj brod nije provaljen, nego susjedov i prijateljev prekoputa mula. Nitko ne zna vrijeme, prvi vlasnik ga je zabilježio, mislim u ožujku, a zadnji u lipnju. U Marini misle da je to bilo u siječnju ili veljači i da su ljudi došli s rive. Marina nije obavijestila ostale vlasnike pa je i policiji vrlo teško bilo što poduzeti - kaže nautičar koji živi na relaciji Beč-Zadar.

Vlasnici napravili popis ukradenih stvari

Zamoljeni su fotografije provala, kako bi ih objavili, no strah ih je, kažu, jer se boje.

- Strah nas je da će nam marina raskinuti ugovore. Od prodaje D-Marina situacija se znatno pogoršala i čini se da se marina želi riješiti kupaca sa starim ugovorima. Mogu vam dati pregled ukradenih stvari.

Pribor za plovila, vanbrodski motor, kuhinjski pribor poput noževa, namirnice poput limenki, dalekozori, odjevni predmeti, alkohol. Moj prijatelj sumnja da su lopovi spavali na njegovom brodu dok su pokušavali upaliti grijač.

Na drugom brodu je bilo uključeno toliko potrošača električne energije da su akumulatori bili duboko ispražnjeni i time oštećeni. Svi smo iznenađeni kako djelatnici marine nisu ništa primijetili. Nadam se da sam vam bio od koristi i veselim se vašem javljanju - kažu austrijski nautičari, čiji su podaci poznati redakciji.

Marina Borik: "Bila je samo jedna provala i to ove zime"

Dok je Morski.hr istraživao slučaj i prikupljao informacije, pokušali su doći do relevantnih informacija i s druge strane. Iz Marine Borik tek su im usmeno kazali da je prema njihovim spoznajama bila samo jedna jedina provala u brodove i to ove zime, te da nema govora o raskidanju ugovora s klijentima i da se oni mogu smatrati sigurnima, pošto je ovaj incident, kako su tada rekli, bio iznimka.

No unatoč kamerama, nitko od počinitelja nije prepoznat. U međuvremenu prikupljene su i službene podatke policije, koji se pak ne podudaraju s dobivenim iz Marine Borik.

Policija: "Samo ove godine evidentirano je sedam provala u brodove na tom području!"

Kako je u međuvremenu pristiglo još detalja o provalama u brodove u toj marini, kontaktirana je policija.. S obzirom na značajan broj provala u brodove na području Zadarske županije, koja, kako se čini, i statistički odudara od drugih na Jadranu, barem ako je suditi prema policijskim izvještajima, zanimalo nas je što bilježi zadarska policija upravo na ovoj lokaciji i jesu li uhvatili ijednog provalnika?

- U vremenskom periodu od 1. siječnja ove godine do danas, Policijska uprava zadarska evidentirala je 7 kaznenih djela Teška krađa (provale u brodove) počinjenih u Zadru na području ulica Obala kneza Trpimira i Obala kneza Domagoja u kojima su oštećena 3 državljanina Austrije, 2 hrvatska državljanina, 1 državljanin Nizozemske i 1 državljanin Bosne i Hercegovine. U svezi evidentiranih kaznenih djela i dalje se provode kriminalistička istraživanja u cilju utvrđivanja počinitelja.

Napominjem, kako su policijski službenici sredinom svibnja ove godine proveli kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojeg se sumnjiči za više kaznenih djela provala u brodove, o čemu je Policijska uprava putem priopćenja izvijestila javnost - službeni je odgovor zadarske policije na naš upit.

U više navrata smo posljednjih dana pokušali doći do odgovornih u Marini Borik kako bi dobili komentar na konačne i službene podatke, no odgovorna osoba već je tjednima na putu, a povratan odgovor i komentar do zaključenja ovog članka nismo dobili, pišu na portalu Morski.hr.