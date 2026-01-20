Australski parlament donosi zakone o strožoj kontroli oružja nakon pucnjave u Bondiju

Donji dom australskog parlamenta glasao je za nacionalni program otkupa oružja, reforme vatrenog oružja i govora mržnje, mjesec dana nakon smrtonosne pucnjave na plaži Bondi.

Ministar unutarnjih poslova Tony Burke rekao je da napadači ne bi legalno imali pristup vatrenom oružju da je takav zakon bio na snazi ​​prije napada.

"Pojedinci koji su ubili 15 ljudi 14. prosinca imali su "mržnju u srcima i oružje u rukama", rekao je Burke parlamentu.

Otac u dvojcu oca i sina, za kojeg se tvrdi da stoji iza napada, legalno je posjedovao šest komada vatrenog oružja, dok je njegov sin bio na radaru obavještajnih agencija. Oba zakona sada će biti upućena Senatu i očekuje se da će biti usvojeni kasnije u utorak.

Zakon o reformi oružja, koji je Zastupnički dom usvojio s 96 glasova za i 45 protiv, uključuje strože kontrole uvoza vatrenog oružja i odredbe za poboljšanje razmjene informacija između obavještajnih agencija o ljudima koji pokušavaju dobiti dozvole za oružje.

Shema otkupa bit će usmjerena na "višak i novo ograničeno vatreno oružje", rekao je Burke, smanjujući četiri milijuna registriranog oružja u zemlji.

Burke je dodao da je "većini Australaca šok" saznanje da zemlja ima više vatrenog oružja nego prije napada u Port Arthuru 1996. godine, u kojem je naoružani napadač ubio 35 ljudi u Tasmaniji.

Taj napad, najgora takva masovna pucnjava u zemlji, potaknuo je tadašnju vladu da uvede neke od najstrožih kontrola oružja na svijetu.

Donji dom parlamenta također je u utorak usvojio reforme govora mržnje usmjerene na borbu protiv antisemitizma.

Reforme govora mržnje izvorno su bile uključene u sveobuhvatni zakon s reformama oružja, ali vlada je prošli tjedan podijelila zakon nakon što su i Liberalno-nacionalna oporbena koalicija i Zeleni rekli da će glasati protiv njih.

Iako laburistička vlada ima udobnu većinu u donjem domu, potrebna joj je podrška drugih stranaka u Senatu.

Zastupnici koalicije izrazili su zabrinutost zbog slobode govora i rekli da zakon, između ostalog, nije jasno definiran, dok su Zeleni rekli da ga ne mogu podržati osim ako se ne naprave promjene kako bi se zaštitile sve manjine i legitimni prosvjedi.

No u utorak je čelnica liberala Sussan Ley, koja je prošli tjedan rekla da je zakon "nepopravljiv", izjavila da je njezina stranka postigla dogovor s vladom o razvodnjenoj verziji.

Liberali su "pokrenuli mjere kako bi popravili zakonodavstvo" koje je vlada "pogrešno provela", rekla je u izjavi, dodajući da je zakon "sužen, ojačan i pravilno usmjeren na sigurnost Australaca".

Zakon uključuje odredbe kojima će se zabraniti skupine za koje se smatra da šire mržnju, a bit će predmet revizije svake dvije godine od strane zajedničkog parlamentarnog odbora. Oporba će se također konzultirati o uvrštavanju i brisanju ekstremističkih organizacija s popisa.