Australija zatvorila desetke plaža nakon četvrtog napada morskog psa u 48 sati: ‘Samo idite na lokalni bazen’

Australija je zatvorila desetke plaža i pozvala ljude da ostanu izvan oceana nakon što je u roku od 48 sati prijavljen četvrti napad morskog psa.

Posljednji incident dogodio se u utorak ujutro u blizini Point Plomera, na srednjosjevernoj obali Novog Južnog Walesa (NSW), gdje je 39-godišnjeg surfera ugrizao morski pas dok je surfao u blizini kampa u nacionalnom parku.

Muškarac je prevezen u bolnicu u stabilnom stanju s lakšim ozljedama, prema lokalnom zdravstvenom okrugu, piše Independent.

Posljednji napad uslijedio je nakon niza incidenata sa morskim psima diljem Sydneya i okolne obale od nedjelje, što je potaknulo policiju, spasioce i pomorske vlasti da upozore da uvjeti u oceanu ostaju opasni nakon višednevnih obilnih kiša.

Steven Pearce, glavni izvršni direktor Surf Life Saving NSW, organizacije koja promiče sigurno uživanje na obali u NSW-u i Teritoriju glavnog grada Australije, rekao je da je kvaliteta vode duž većeg dijela obale trenutno nesigurna i pozvao ljude da u potpunosti izbjegavaju plivanje.

„Ako netko razmišlja o ulasku u valove jutros, bilo gdje duž sjevernih plaža, neka razmisli ponovno“, rekao je Pearce za ABC.

„Imamo tako lošu kvalitetu vode da to pogoduje aktivnosti morskih pasa bikova. Jutros imamo dvije osobe teško ozlijeđene u bolnici. Samo idite na lokalni bazen, jer u ovoj fazi savjetujemo da plaže nisu sigurne.“

NSW SharkSmart, sveobuhvatni vladin program za smanjenje rizika od ugriza morskih pasa, potvrdio je „incident s morskim psima“ u Point Plomeru ubrzo nakon 10 sati u utorak, dok su spasilački timovi i nadzor dronovima bili raspoređeni u tom području. Plaže između Town Beacha i Crescent Heada zatvorene su iz predostrožnosti.

Najnoviji napad dogodio se nakon što je 12-godišnji dječak teško ozlijeđen u nedjelju poslijepodne nakon što ga je ugrizao morski pas u blizini Nielsen Parka u luci Sydney. Dječak, koji je plivao s prijateljima u blizini popularne stijene, ostaje u bolnici s teškim ozljedama obje noge.

Policija je rekla da su dječaka prijatelji izvukli iz vode prije nego što su policajci stavili podveze kako bi zaustavili obilno krvarenje. Policija NSW-a kasnije je upozorila da su bočati uvjeti u luci, uzrokovani obilnim kišama i otjecanjem, smanjili vidljivost i povećali rizik od susreta s morskim psima.

U ponedjeljak je 11-godišnji surfer izbjegao ozljede nakon što mu je morski pas nekoliko puta ugrizao dasku za surfanje na plaži Dee Why na sjevernim plažama Sydneya. Plaža je zatvorena, postavljeni su znakovi upozorenja i pokrenute su patrole, iako više nisu viđeni morski psi.

Kasnije istog dana, 27-godišnjeg muškarca ugrizla je morska pasa dok je surfao na plaži Manly te je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu. Sve plaže na području vijeća sjevernih plaža Sydneya naknadno su zatvorene barem do četvrtka.

Znanstvenici kažu da su nedavni vremenski uvjeti stvorili okruženje koje povećava vjerojatnost aktivnosti morskih pasa u blizini obale.

Profesorica Jodie Rummer, morska biologinja na Sveučilištu James Cook, rekla je da obilne kiše i tople vode privlače ribu u obalna područja, privlačeći predatore.

„Oluje i izlijevanje rijeka stvaraju poplavne oblake koji nose hranjive tvari i ribu u obalne vode, što može privući vrste plijena, a time i predatore poput morskih pasa“, rekla je.

„Morski psi bikovi posebno se ugodno kreću u i iz ušća rijeka i mutnih obalnih voda nakon obilnih kiša.“

Dr. Victoria Camilieri-Asch, stručnjakinja za ponašanje morskih pasa na Tehnološkom sveučilištu Queensland, rekla je da zagrijavanje uzrokovano klimom također produžuje vrijeme koje morski psi provode u obalnim područjima.

„Povećanje temperature vode uzrokuje da morski psi provode više vremena na višim geografskim širinama i dulje ostaju na svojim ljetnim staništima“, rekla je, dodajući da ovo produljeno preklapanje s ljudskom aktivnošću povećava vjerojatnost susreta.

Prema podacima o očuvanju prirode, Australija bilježi oko 20 napada morskih pasa godišnje, s manje od tri smrtna slučaja u prosjeku. Međutim, vlasti su pozvale ljude da se pridržavaju zatvaranja plaža i izbjegavaju kupanje u mutnoj vodi, posebno nakon obilnih kiša.