Kaštela organiziraju projekciju filma o logoru Bučje u sklopu Dana sjećanja

Grad Kaštela u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju organizira projekciju dokumentarnog filma „Logor Bučje – magistrala ratnog zločina“.

Projekcija će se održati u petak, 14. studenoga 2025., s početkom u 20 sati na lokaciji Dvorac Vitturi, Kaštel Lukšić.

Autor filma, Ivan Turudić, osobno će sudjelovati na projekciji i predstaviti dokumentarni serijal „Magistrala zločina“, s posebnim naglaskom na logor Bučje, jedan od prvih logora za Hrvate tijekom Domovinskog rata.

Film u režiji Gordane Pintarić donosi potresna svjedočanstva preživjelih logoraša i snažno podsjeća na važnost sjećanja, istine i zahvalnosti prema žrtvama i braniteljima.

Ulaz je slobodan.