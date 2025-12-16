Asistenti grada Splita zahvalili Matijeviću zbog povećanja satnice asistentima u nastavi, pitaju se kada će isto napraviti Županija

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Splita, na kojoj se raspravljalo o gradskom proračunu i dogovoru oko hotela Zagreb, gradski vijećnik Davor Matijević istaknuo je kako su njegovi amandmani prihvaćeni, među kojima je i onaj iznimno važan za asistente u nastavi.

Prema usvojenim izmjenama, satnica asistenata u nastavi u gradskim školama povećana je na 9,25 eura, dok će asistenti u Centru za autizam imati satnicu od 10 eura. Riječ je o povećanju koje asistenti već dugo traže, upozoravajući na zahtjevnost posla i nedostatnu financijsku valorizaciju.

Asistenti: „Jedini je koji se bori za nas“

Asistenti zaposleni u gradskim školama poručuju kako je Matijević jedini gradski vijećnik koji se sustavno i konkretno bori za poboljšanje njihovog položaja, ističući da je više puta „napravio sve što je mogao“ kako bi im se satnica povećala.

Posebno upozoravaju na nepravdu koja se trenutno događa: dok asistenti zaposleni pri Gradu Splitu dobivaju povećanje, asistenti koji rade u školama na području Splita i okolice, ali su zaposleni pri Županiji – ne dobivaju ništa.

Županija bez poteza, asistenti bez povećanja

Prema riječima asistenata, situacija je dodatno otežana jer je Splitsko-dalmatinska županija odustala od daljnjih razgovora o povećanju satnice, čekajući poteze Grada. Asistenti smatraju kako je nelogično da upravo Županija, koja raspolaže većim proračunom, nije prva reagirala.

Time su asistenti u županijskim školama, ističu, dovedeni u situaciju da se tek sada moraju boriti za osnovna prava, dok se njihovi kolege u gradskim školama pomiču korak naprijed.