ASISTENT ŠEGO NAKON REMIJA: Bitno je da nismo izgubili, ali nismo zadovoljni bodom

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Rijeke na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a. U ludoj je završnici Hajduk uspio izvući remi, 2:2. Rijeka je povela preko Menala u 21. minuti. Pukštas je potom poravnao rezultat u 42. minuti. Rijeka je potom ponovno povela na 1:2 koje je postavio Bogojević u 55. minuti, a konačnih 2:2 postavio je Pukštas.

Nakon utakmice asistent prvog Hajdukovog gola, Michele Šego odgovarao je na novinarska pitanja.

Šteta što niste imali prednost na poluvremenu?

Da, šteta, imali smo dosta šansi, nismo zabili, ali siguran sam da hoćemo u budućnosti. Bitno je da nismo izgubili, ali nismo zadovoljni bodom.

Rijeka je povela, tad kao da ste stali igrati. Zbog čega?

Taj nas je gol presjekao, nismo ga očekivali. Trebalo nam je da se stabiliziramo, poslije smo uzeli kontrolu, napadali i izjednačili.

Što Vam je trener rekao?

Da smo dobri, da smo ekipa i svi smo uletjeli u teren. Oni su nas tjerali da idemo odmah van, da idu po treći gol, šteta što nismo uzeli tri boda.

Jeste li imali pritisak s obzirom da bi pobjeda donijela prvo mjesto?

Da, sigurno, znali smo to, pričali smo u svlačionici. Išli smo kao i svaku, na pobjedu, danas se to nije realiziralo, ali drugi put hoće.

Što kažete na Rijeku?

Dobra ekipa, čvrsta, igraju divlje, to je njihov stil.

Je li Vam pomogao taj njihov ritam u Europi?

Iskreno ne znam, bili smo fokusirani na to da pobijedimo. Nije se dogodilo, sad ćemo se odmoriti i idemo dalje. U Varaždin idemo po pobjedu.