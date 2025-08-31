HAJDUK – RIJEKA 2-2: Bijeli upisali prvi remi u prvenstvu, Pukštas junak susreta

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Rijeke na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a. U ludoj je završnici Hajduk uspio izvući remi, 2:2. Rijeka je povela preko Menala u 21. minuti. Pukštas je potom poravnao rezultat u 42. minuti. Rijeka je potom ponovno povela na 1:2 koje je postavio Bogojević u 55. minuti, a konačnih 2:2 postavio je Pukštas.

Posljednji put Hajduk i Rijeka igrali su krajem prošle sezone na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s 2:1.

Jadranski derbi krenuo je uz žustru atmosferu na tribinama. Bamba je u 3. minuti nakon Pukštasova dodavanja ušao u riječki šesnaesterac, ali izostao je dobar ubačaj. Minutu kasnije Oreč je nagazio Šegu, a Bel upozorio Garciju na njegove reakcije. U 7. je minuti Devetak ubacio, no bilo je previsoko za Fruka. U desetoj je minuti ubacio Hrgović, ali nije bilo nikoga od suigrača na skoku. Potom je Šego ubacio, a Radeljić skrenuo u korner. Pokušali su domaćini zaprijetiti, a na kraju je Šegin udarac prošao pored vratnice. U 14. je minuti Dantas silovito uletio u Bambu, prekršaj je sviran sa zadrškom.

U 16. je minuti Hajduk imao obećavajuću akciju: nakon dodavanja i prebacivanja, Pajaziti je zatresao vratnicu. Bamba je potom izišao promijeniti dres jer mu je nakon sraza s Dantasom prokrvario nos. Dvije je minute potom Menalo je dobio žuti karton za simulaciju jer je zapeo preko Karačićeve noge i napravio kolut. U 21. je minuti Rijeka povela: Oreč je ubacio na pet metara, a Menalo je pobjegao Karačiću i poslao loptu u mrežu nakon što se odbila o Ivušićevu ruku za 0:1. Tri minute potom ubacio je Hrgović, a Zlomislić je ostao ležati nakon što je Bamba pao na njega. Rijekinu se vrataru ukazivala liječnička pomoć, nastavio je s igrom nakon kratke intervencije liječnika.

U 30. je minuti nakon gužve u Hajdukovu kaznenom prostoru pucao Menalo, Ivušić je obranio. Tri minute potom Bamba je pokušao ubaciti, obranila se Rijeka. U 35. je minuti požutio Butić nakon prekršaja nad Hrgovićem. Minutu potom Pukštas je izbio ispred Jankovića, a Bel je nakon pada potonjeg sudio prekršaj nad njim. U 39. je minuti požutio Dantas, a minutu nakon i trener Đalović nakon razgovora sa sucem Belom, a novu rundu žutih kartona sudac je pokazao Hajdukovoj i Riječkoj klupi. U 42. je minuti Hajduk poravnao rezultat: Šego je ubacio s lijeve strane, a Pukštas je prošao u sredinu i podmetnuo nogu između dvojice igrača Rijeke za 1:1.

U prvoj je minuti petominutne sudačke nadoknade Janković pucao preko gola. U trećoj je minuti ubacio Raçi, obranili su se gosti. Potom je ubacio Šego, Pukštas nije uspio doći do te lopte. Pokušao je u trećoj minuti Bamba, Radeljić je zaustavio glavom i ostao ležati. Minutu potom pokušao je Pajaziti, udarac je bio obećavajući, no prošlo je pored gola. U posljednjoj je minuti Krovinović ubacio iz slobodnog udarca, ali Riječani su odbili. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena, a Torcida i cijeli stadion skandirali su: „'Oćemo pobjedu!“

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom u redovima Rijeke, Butić je ostao u svlačionici, zamijenio ga je Lasickas. U 50. je minuti Livaja pokušao prebaciti dva igrača Rijeke kako bi dodao Pukštasu, no lopta je zapela između njih. Minutu potom Hajduk je imao korner, a u nastavku se akcije Rijeka obranila. U 53. je minuti Janković požutio nakon prekršaja na Bambi. U istoj su minuti Bogojević i Gojak zamijenili Menala i Dantasa. U 55. je minuti Rijeka ponovno povela: Janković je ubacio iz kornera, a Bogojević je poslao loptu u mrežu za 1:2.

U 60. se minuti Pajazitiju ukazivala liječnička pomoć ispred Rijekina kaznenog prostora, ali pridigao se i nastavio s igrom. Tri je minute potom pucao Bamba, Zlomislić je bio siguran. U 65. je minuti crveni karton dobila Hajdukova klupa. Dvije je minute potom Sigur zamijenio Krovinovića. U 70. je minuti Pajaziti dobio žuti karton. Dvije je minute potom Radeljić silno htio Livajin dres pa ga je povlačio, ali Bel nije sudio ništa, no požutio je u 74. minuti zbog prekršaja na Bambi.

U 75. je minuti Čop zamijenio Fruka, a dvije minute nakon Melnjak i Durdov zamijenili su Hrgovića i Šegu. U 81. je minuti pokušao Livaja, ali nije se dobro snašao. Potom je mijenjala Rijeka, Rukavina je zamijenio Oreča. U 84. je minuti Kalik zamijenio Pajazitija. Dvije minute kasnije Karačić je ubacio, a obrana Rijeke izbacila je u korner. U 89. je minuti Livaja pogodio vratnicu, no lopta je na putu dodirnula riječkog braniča pa je Hajduk izborio korner nakon kojeg je Zlomislić ostao ležati.

U prvoj minuti šestominutne sudačke nadoknade Raçi je ostao ležati nakon zračnog duela s Jankovićem, obojici se ukazivala liječnička pomoć, pridigli su se i nastavili s igrom. U šestoj minuti nadoknade Pukštas je zatresao mrežu nakon što je Durdov ubacio, a on nečuvan glavom poslao loptu u mrežu i poravnao rezultat. To je ujedno bila i posljednja prilika utakmice nakon koje je zaiskrilo na terenu.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Raçi, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Livaja, Šego

Klupa: Silić, Pocrnjić, Edgar, Diallo, Hugo, Kalik, Sigur, Melnjak, Brajković, Durdov, Skoko, Hodak

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Dantas, Petrovič - Menalo, Janković, Butić - Fruk

Klupa: Todorović, Kitin, Čop, Rukavina, Gojak, Adu-Adjei, Ilinković, Lasickas, Thaqi, Bogojević, Husić, Jurić