Asanović pred utakmicu s Osijekom otkrio najveći problem Hajduka

Uobičajeno je postalo da se u posljednje vrijeme analiziraju učinci Hajduka otkako je na Poljud došao Marko Livaja, znači od veljače 2021. U tom periodu Hajduk i Osijek odigrali su 17 susreta, bilanca je po bodovima simetrična - pet neriješenih i po šest pobjeda oba rivala, uz prednost u gol razlici od 21-16 za splitski sastav. Livaja je na prošloj utakmici doživio nešto nezamislivo, barem otkako je pojačao Hajduka, prvi put bez obzira na spremnost, fizičku i psihičku, nije bio u startnoj postavi.

U igru je ušao tek u 66. minuti, ali na vrijeme da "bijeli" od 0-0 dođu do sigurnih 3-0. Može trener Gonzalo Garcia lamentirati koliko god hoće o tome da je on zadužen za sastavljanje momčadi, da ima na raspolaganju petnaest ili šesnaest igrača, da mora snage raspoređivati, ali kada je u pitanju Livaja, tu dilema nema, on mora biti "fiks" u sastavu. Bit će vrlo intrigantno pratiti dvoboj ipak relativno mladih trenera, rođenih 1983., s približno jednakim idejama o nogometu, s naglaskom na nadigravanje. Hajduk je dosad uživao privilegij nastupa na Poljudu, i to protiv klubova s kojima je prirodno imao ulogu favorita, ali sada ih čeka znatno teži raspored, tri derbija: slijede Rijeka i Dinamo na Poljudu, te gostovanje u Varaždinu.

"Baš me zanima kako će se Garcijin sastav nadigravati s jačim momčadima", rekao je Aljoša Asanović, istaknuti as Hajduka, danas u službi Uefe, za Sportske novosti.

"Dopada mi se ideja koju tretira Garcia, problem je, tako mi izgleda, kako iz niskog starta brže proći do druge trećine i tada ući u završnicu. Činjenica je da Hajduk ima napadački potencijal, to se pokazuje i po broju udaraca na vrata na nekim utakmicama. S druge strane, akutno je pitanje stopera, taj problem treba obvezno riješiti. A što se tiče susreta s Osijekom, držim da je Hajduk u stanju doći do tri nova boda"