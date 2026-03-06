Arheolozi iz Hrvatske i Italije raspravljali o digitalnoj baštini i održivom turizmu

U petak, 27. veljače, povodom Međunarodnog sajma turizma TourismA, u prestižnoj dvorani Sala Onice u Palazzo dei Congressi u Firenci održana je konferencija „𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐚𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭: 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐞𝐰 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐇𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 / 𝐀𝐫𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐬𝐞 𝐦𝐢𝐣𝐞𝐧𝐣𝐚: 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐧𝐨𝐯𝐢 𝐢𝐳𝐚𝐳𝐨𝐯𝐢 𝐮 𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐛𝐚𝐬̌𝐭𝐢𝐧𝐨𝐦“.

Na konferenciji održanoj u sklopu EU projekta ARCHAEODIGIT, sudjelovali su i predstavnici Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – pridruženog partnera na projektu. Kustos 𝐌𝐢𝐫𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯 𝐆𝐨𝐠𝐚𝐥𝐚 sudjelovao je u programu konferencije te u svom izlaganju istaknuo kako se uloga arheologa danas mijenja brže nego obrazovni sustavi, naglašavajući potrebu jačeg povezivanja arheologije, digitalnih tehnologija i upravljanja baštinom.

Na događanju je sudjelovala i kustosica 𝐀𝐧𝐚 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐜́, koja je zajedno s kolegama iz Muzej Grada Kaštela i drugim partnerima projekta pratila rasprave o novim modelima interpretacije baštine, obrazovanju arheologa i razvoju održivog kulturnog turizma.

Konferencija je okupila stručnjake iz Italije i Hrvatske te otvorila važna pitanja o budućnosti arheološke struke, digitalizaciji baštine i jačanju suradnje između znanosti, kulture i turizma.

Projekt 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐀𝐄𝐎𝐃𝐈𝐆𝐈𝐓, sufinanciran kroz program 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐠 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐣𝐚 – 𝐇𝐫𝐯𝐚𝐭𝐬𝐤𝐚, razvija inovativne digitalne pristupe interpretaciji arheološke baštine i doprinosi razvoju održivog i inkluzivnog kulturnog turizma.

"Ponosni smo što kao pridruženi partner sudjelujemo u ovoj međunarodnoj inicijativi i doprinosimo razvoju novih načina predstavljanja arheološke baštine", poručili su iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika.