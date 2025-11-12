Arheolozi istažili ilirsku gradinu staru preko 3.000 godina: Otkriveni grobovi iz srednjeg brončanog doba

Arheološko nalazište Gradina iznad Turnja, jedno od najvažnijih prapovijesnih lokaliteta na području općine Sveti Filip i Jakov, ponovno je privuklo pažnju znanstvenika i javnosti. Tijekom listopada i studenog 2025. godine Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru proveo je šestu, ujedno i posljednju sezonu sustavnih istraživanja pod vodstvom doc. dr. sc. Martine Čelhar.

Riječ je o impozantnoj prapovijesnoj gradini koja datira iz razdoblja brončanog i željeznog doba (1500. g. pr. Kr. – 1. g. pr. Kr.). Gradina je bila opasana monumentalnim suhozidnim bedemom širine do sedam metara, izgrađenim tehnikom suhozida, a obrambeni zidovi štitili su naselje sa tri strane. Južna strana ostala je nebranjena zahvaljujući prirodnoj strmini koja je onemogućavala pristup.

Završna faza istraživanja otkriva slojeve prošlosti

Ovogodišnja istraživanja bila su usmjerena na zapadni potez bedema u produžetku prošlogodišnje sonde, gdje su prethodno otkriveni grobovi iz srednjeg brončanog doba. Tim Sveučilišta u Zadru istražio je i dvije dodatne sonde unutar same gradine. Kao i prethodnih godina, i ove je potvrđeno postojanje iznimno tankog kulturnog sloja s manjom količinom fragmentirane brončanodobne keramike.

Zanimljivo je da ni u jednoj sondi nisu pronađeni ostaci životinjskih kostiju, što, prema arheolozima, upućuje na zaključak da Gradina nije služila za trajni boravak, već je vjerojatno imala obrambenu ili kultnu funkciju.

Naselje iz brončanog doba s pogledom na more

Gradina se prostire na površini od oko 130 x 110 metara, a današnje ruševine na pojedinim mjestima dosežu i do tri metra visine. Bedemi potkovastog oblika svjedoče o vještini graditelja iz brončanog doba, koji su iskoristili prirodnu konfiguraciju terena za dodatnu zaštitu naselja.

Smještena iznad Turnja, Gradina dominira okolicom i pruža pogled na Pašmanski kanal, što joj je zasigurno davalo stratešku važnost u prapovijesti.

Znanstveni zaključci i buduća valorizacija

„S obzirom na karakter nalaza, sve više potvrđujemo tezu da je Gradina imala specifičnu ulogu u brončanodobnom krajoliku sjeverne Dalmacije“, istaknula je doc. dr. sc. Martina Čelhar. Dodala je kako će završetkom ove sezone istraživanja započeti obrada nalaza i priprema konačne publikacije, kojom će Gradina zauzeti zasluženo mjesto u arheološkoj karti Dalmacije.

Završetkom šeste sezone okončano je jedno značajno poglavlje u istraživanju prapovijesti zadarskog područja, a Gradina iznad Turnja ostaje vrijedan spomenik kulture i svjedočanstvo o životu na ovom prostoru prije više od tri tisuće godina.