APSURD I UZALUDNO BACANJE NOVCA? Ivošević o plaži Slatine: "Novi Zakon kaže da svo žalo vadimo iz mora, ishodujemo dozvole i vraćamo ga ponovno u more. To je sumanuto!"

Bojan Ivošević, zamjenik gradonačelnika Grada Splita, sudjelovao je na okruglom stolu "Očuvanje morskog okoliša i obalnog prostora u Hrvatskoj" koji se održao danas u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Komentirao nam je vode koje se ispuštaju u naše more, vode koje stižu s kruzera, balastne vode ili vode koje stižu tankovima, a koje su problem koji se ne rješava i ne nadzire.

Novi Zakon o pomorskom dobru kaže da nešto trebamo ukloniti, ishoditi papire pa ponovno nasuti?

Ivošević nam je komenitrao i stavove Grada i Županije vezane za izmjene Zakona o pomorskom dobru.

"Iako ovaj novi Zakon ima brojne dobre strane one će se u nekim interakcijama i loše odraziti na grad Split i okolne općine. Mi sada imamo problem gdje tražimo jedan stav Ministarstva; da nam vrlo jasno kaže; primjerice Slatine. Splitske Slatine nastajale su zadnjih 15-ak godina, sve plaže su nasute i najčešće su nasipane od strane Grada, a bilo je i privatnika koji su znali nelegalno nasipati i sada imamo prostorno-plansku dokumentaciju koja omogućuje izgradnju takve plaže s nešto finijom materijom, a po ovom zakonu oni traže od nas da mi sve žalo vadimo iz mora, ishodujemo dozvole i vraćamo ga ponovno u more. To je malo sumanuto jer Split bi izgubio cijele Slatine, trebala bi nestati i cijela Podstrana, sve njene plaže.

Mislim da se nije našlo to njeno prijelazno rješenje koje bi omogućilo legalizaciju onoga što se u prostorno-planskoj dokumentaciji smjelo nasuti samo je trebalo ishoditi papire. Većina Dalmacije, nažalost, nasipana je tako, da se nisu ishodili svi papiri već je bilo 'naspi što prije, sezona će' ", pojasnio je Ivošević.

Vraćanje u prvobitno stanje nečega što je ilegalno nasuto, Grad i Županiju će koštati pola pola. Radi li se ovdje o još jednom hrvatskom apsurdu i uzaludnom bacanju novca?

"Na konkretnom primjeru Slatina vraćanje u to prvobitno stanje nečega što je nasipano u mandatu Keruma ili Baldasara, a istodobno imamo pravo na temelju UPU-a za Slatine izraditi takvu plažu i ponovno je nasuti.

Upravo tražimo mišljenje od Ministarstva hoće li oni tražiti od nas da uklanjamo ono što možemo napraviti jer trenutno trebali bi ukloniti, ishoditi papire i ponovno nasuti. To je dvostruko uništavanje pomorskog dna jer je prvi put uništeno kada su prije 15, 20 godina nasipali te plaže po Splitu i okolici, a sada izvlačenjem toga s morskog dan i opet novim nasipanjem uništit će se i ono malo što se oporavilo zadnjih 15 godina", kazao je Ivošević.