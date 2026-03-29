Anušić o srpskoj kupovini dodatnih kineskih raketa: "Hrvatska će se znati obraniti, kao i uvijek"

Ministar obrane Ivan Anušić nalazi se u Poljskoj, u posjetu hrvatskim vojnicima u Misiji NATO-a.

U intervjuu za RTL Anušić osvrnuo se na skoru sjednicu Vijeća za obranu, a komentirao je i najavu Srbije o nabavi novih raketnih sustava.

"Razgovarat ćemo o situaciji na Bliskom istoku, u Ukrajini i odnosima s partnerima. Sve nesuglasice moraju se riješiti u korist Hrvatske i njezine sigurnosti“, kazao je Anušić o najavljenoj sjednici Vijeća za obranu. Na pitanje o zabrani suradnje s izraelskim oružanim snagama i alternativama za sustav protuzračne obrane, Anušić je rekao da su u razmatranju drugi sustavi. "Oružane snage izradile su studiju koja će uskoro biti predstavljena Vladi“, kazao je, dodavši da će ključni kriteriji biti kvaliteta, brzina isporuke i cijena.

Komentirao je i najave Srbije o nabavi novih raketnih sustava. "Neka kupuju što žele. Hrvatska će se znati obraniti, kao i uvijek. Naš odgovor je spremnost i članstvo u NATO-u“, rekao je. Dodao je da NATO prati situaciju i da postoji zabrinutost zbog razvoja naoružanja u regiji. "Nećemo javno iznositi detalje, ali znamo što se događa i imat ćemo odgovor na sve što bude potrebno“, istaknuo je.

Ministar nosio kulenovu seku i kobasice u Poljsku?!

Govoreći o dolasku američkog nosača zrakoplova u Split, Anušić je pojasnio da je riječ o redovnom logističkom zaustavljanju.

"To nije prvi put. Svi brodovi koji ulaze u naše teritorijalne vode moraju imati odobrenje Vlade“, rekao je. Dodao je da će brod ostati dok ne završi logističke potrebe i odmor posade, nakon čega nastavlja plovidbu.

Ministar je otkrio i da je u Poljsku donio i paket iz Hrvatske jednom pripadniku kontingenta.

"Jedna obitelj poslala mu je slavonske specijalitete – kobasice, kulenove seke i slaninu – pa sam mu to osobno dostavio", dodao je. Naglasio je kako je prisutnost NATO-a na istočnom krilu iznimno važna, posebno u kontekstu rata u Ukrajini. "To je krucijalno. Važno je biti uz saveznike, razmjenjivati iskustva i sudjelovati u zajedničkim aktivnostima. To je zadatak našeg kontingenta i oni ga izvršavaju kontinuirano", rekao je.