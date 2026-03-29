Anušić: "Nosač aviona u Splitu je na redovnom logističkom održavanju"

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić posjetio je u nedjelju hrvatske vojnike koji su razmješteni u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj, u vojarni Bemowo Piskie na sjeveroistoku zemlje. Sutra će posjetiti vojnike u hrvatskom kontingentu u Litvi. U međuvremenu, gostovao je u RTL-u Danas.

Proveli ste dan s našim vojnicima u bazi. Što kažete, kakvi su dojmovi?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Naši vojnici, kao i svaki puta i svaki naš kontingent sve ove godine koliko sudjeluju svim misijama su primjereni, najbolji ocjenjivani. Ja sam prezadovoljan i oni su zadovoljni, naravno, svime onime što ih ovdje čeka, što ih je dočekalo i svim onim uvjetima u kojima oni djeluju i rade.

Imali ste jednu dostavu, o čemu je riječ?

- Jedna familija je jednome od pripadnika našeg kontingenta poslala slavonske specijalitete koji uključuju kobasice, kulenove seke, slanine i svega onoga što je, pa sam mu dostavio.

Koliko je ovom trenutku važna prisutnost NATO-a na istočnom krilu?

- Nevjerojatno bitna, jako bitna, rekao bih krucijalna, prvenstveno kad govorimo o ovoj situaciji koja se više od četiri godine odvija u Ukrajini i bitno je biti s našim saveznicima. Mi smo tu s Rumunjskom, s Ujedinjenim Kraljevstvom, s Amerikom. Nije stvar tu sad samo nekakve sigurnosti ili nekakve eventualne obrane, nego stvar biti ovdje sa svojim saveznicima, biti uključen u sve aktivnosti koje saveznici rade. Izmjenjivati iskustva izmjenjivati, ideje i na kraju krajeva biti sa svojim saveznicima. To je zadatak našeg kontingenta i oni ga odrađuju bez prekida.

U srijedu sjednica Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost. Mogu li se razmirice staviti po strani? Koje teme su dogovorene?

- Sve aktualne teme koje se tiču ove situacije. Prvenstveno govorim o sigurnosnoj situaciji u ratu na Bliskom istoku, u Ukrajini i o odnosima Hrvatske prema našim partnerima i saveznicima i daljnjem funkcioniranju nas kao države. Moraju se riješiti sve nesuglasice u korist, prvenstveno hrvatske države i hrvatskog naroda, Oružanih snaga Republike Hrvatske i generalno sigurnosti nas kao naroda.

Predsjednik je ranije zabranio suradnju s Oružanim snagama Izraela. Davidova prečka nije opcija. Što je alternativa?

- To je poznata činjenica. Ne trebamo previše puno govoriti. Sve je rečeno. Alternativa su drugi sustavi protuzračne obrane. U ovom trenutku naše oružane snage su napravili i studiju. Ta studija će uskoro biti predstavljena Vladi i premijeru.

Što će biti glavni kriterij prilikom odabira? Koji bi bio Vaš?

- Kvaliteta sustava je na prvom mjestu. Njegova sposobnost, brzina isporuke i cijena. To su tri stvari koje su u ovom trenutku najbitnije, ali i prije cijene svakako kvaliteta i brzina isporuke.

Srbija najavljuje kupnju još kineskih raketa, zbog čega po vama?

- Neka kupuju što hoće. Hrvatska će se znati obraniti. Hrvatska se znala obraniti uvijek i moj zadatak i Vlade je Hrvatsku zaštititi. Hrvatska će biti spremna i spremna je već sada obraniti se i od tih raketa i drugih raketa.

Koji je tu naš odgovor?

- Naš odgovor je naša spremnost i naš odgovor je na naše članstvo u NATO-u. Naši saveznici, ako bude bilo potrebito, i sami možemo, naravno, raditi sve ono što u ovom trenutku najbolje i najučinkovitije za obranu hrvatske države i hrvatskog naroda. Naš odgovor je protuzračna obrana, a naš odgovor je još nešto na to, ali u ovom trenutku niti želimo slikati, niti pričati nego radimo. Evo, upravo danas sutra i u budućnosti i prije nekoliko mjeseci radimo upravo na tome na sigurnosti Republike Hrvatske.

Premijer je oko toga pisao glavnom tajniku NATO-a. Što oni kažu na to?

- Naravno, NATO se stavio na raspolaganje. NATO je izrazio zabrinutost jer to je prvi put da zemlja Europe koja nije članica NATO-a, a mislim da niti članice NATO unutar Europe nema ne posjeduju hipersonične rakete. Još ih nazivaju, kako su ih nazvali, i navedu broj minuta koliko treba da dosegnu određene gradove. Nisu samo nabrajali Zagreb nego i gradove u okruženju. NATO prati tu situaciju, zna za to i stvari koje se rade. Neće se o tome javno niti govoriti, niti ćemo mi iznositi izvješća što smo mi činili, i što NATO radi, ali u svakom slučaju znamo što se događa i imat ćemo odgovor na sve što bude bilo potrebno u budućnosti.

Američki ratni najveći brod je u Splitu, zbog čega je tamo?

- Američki najveći ratni brod, nosač aviona, je u Splitu na redovnom logističkom održavanju. To njemu nije prvi puta i nije jedini brod koji je došao. Sve ono što je potrebno oko ulaska tog broda u ovom trenutku je doneseno na sjednici Vlade. Sve dozvole i svaki brod koji ulazi ovdje mora dobiti dozvolu Vlade Republike Hrvatske za ulazak u teritorijalne vode.

Do kada ostaje?

- Ne znam dokle će ostati. Mislim da će ovaj tjedan biti još ovdje. Kada se završe sve logističke popune njihovih zaliha i kada njihova posada koja je sišla s broda i u gradu je, ekipirali i rehabilitirala, oni će se uputiti dalje.