Antunović testirao novu 'zvjerku': "Idemo napasti sve što možemo"

Prošlog vikenda na Bugatti Rimac testnoj stazi u Zagrebu održano je veliko finale sezone superslaloma, koje je okupilo gotovo 200 vozača iz cijele zemlje. U uzavreloj atmosferi i uz odlične vožnje posebno su se istaknuli Trogirani Filip Bilota i Robert Antunović, članovi Auto kluba Trogir.

Bilota je sa svojim Fiatom 126 Proto odnio uvjerljivu pobjedu u klasi 7, dok je Robert Antunović ovu utrku iskoristio za – prema njegovim riječima – “pravo radno testiranje” potpuno novog bolida za nadolazeću sezonu. Riječ je o Hondi Civic Type R od 280 konjskih snaga, posebno pripremljenoj za kružne utrke, s vrhunskim tehničkim rješenjima i motorom građenim od kovanih komponenti.

“Auto je doslovno napucano. Ne koristi obično gorivo, nego etanol, sve je kovano, sve je rađeno od nule baš za kružne utrke. Mislim da smo pogodili pravi paket za europske staze,” otkriva Antunović.

PAUZA PRETVORENA U NAPREDAK

Antunović je posljednjih godinu i pol bio izvan natjecateljskog ritma, no ističe kako mu je ta pauza omogućila temeljitu pripremu – tehničku, ali i fizičku.

“Pauza od 1,5 godine bila je prilika za tehničke pripreme, ali i za jačanje fizičke spremnosti. Hvala Auto klubu Trogir na podršci kroz cijeli proces,” kaže trogirski vozač.

BOGATA SEZONA PRED NJIM

Kalendar kružnih utrka za sljedeću sezonu donosi 10 natjecanja u pet trkaćih vikenda, a među njima posebno se izdvajaju prestižne utrke na Slovakiaringu i Hungaroringu. Već za tri tjedna Antunovića očekuje novo veliko testiranje, nakon čega slijedi ulazak u ozbiljne europske nastupe.

Osim kružnih utrka, Antunovića čeka i niz brdskih izazova – među njima Malačka kao zasebna utrka u Hrvatskoj, dok ga u Sloveniji i u Buzetu očekuju nastupi u sklopu Europskog prvenstva.

VRSNI SPORTAŠ S USPJESIMA

U jedanaest godina karijere Antunović je tri puta nagrađen od Hrvatskog olimpijskog saveza kao vrsni sportaš, što dodatno potvrđuje njegov status jednog od najperspektivnijih hrvatskih automobilista.

Pred sezonu koja obećava spektakularne borbe i visoka očekivanja, Antunović poručuje:

“Spremni smo. Auto je spreman. Idemo napasti sve što možemo.”