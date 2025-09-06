Antonija iz 'Života na vagi' o ispadanju: 'Nisam iskoristila sve što sam mogla, ali to ne znači da odustajem'

Antonija Rojnica prva je napustila devetu sezonu 'Života na vagi. Imala je najmanje izgubljeni postotak na vaganju i crvena linija je odlučila svoje. Za RTL.hr je otkrila je li joj žao te kako svoj put nastavlja dalje.

Dobila si drugu priliku u 'Životu na vagi', ali je nisi iskoristila. Je li ti žao?

Naravno da mi je žao jer znam koliko je to velika prilika koju mnogi ljudi nikad ne dobiju. Ali očito je tako trebalo biti - možda baš kao neka lekcija ili prilika da se resetiram i sagledam stvari iz druge perspektive. Ušla sam u show s određenim očekivanjima, a onda sam shvatila da nije dovoljno samo biti tamo, nego da moraš i u glavi biti potpuno spreman. Nisam iskoristila sve što sam mogla, ali to ne znači da odustajem od svog puta. Možda mi je baš ovo trebalo da se trgnem i krenem dalje još jača.

Na prvom vaganju izgubila si svega 300 grama, što misliš, u čemu je bio problem?

Najveći problem je bila glava jer kad nisi mentalno sto posto unutra, rezultat odmah pati. Tijelo je tada reklo da neće puno skinuti i to sam morala prihvatiti. Ali upravo mi je tih 300 grama bio znak da ne smijem odustati i da moram još jače raditi na sebi i fizički i psihički. Ako me nešto naučilo, to je da vaga ne definira moju snagu ni moj put.

Na odlasku si i zaplakala. Što te najviše pogodilo?

Najviše me pogodilo to što sam se stvarno trudila da ne dođem ponovno u show s viškom, da se ne osramotim pred sobom i drugima. Radila sam na sebi prije ulaska u devetu sezonu, trudila se održati rezultate koje sam već postigla, a onda sam zapravo ušla i ostala svega tjedan dana. Bilo mi je teško prihvatiti da sav taj trud kao da nije došao do izražaja. Zaplakala sam jer sam osjetila razočaranje prvenstveno u samu sebe. Ali i to je dio puta, jer sam shvatila da nema prečaca i da svaki dan moram iznova birati sebe i svoju borbu.

Nutricionistica Martina rekla ti je da je možeš nazvati u bilo kojem trenutku ako ti trebaju savjeti. Hoćeš li je i poslušati?

Da, definitivno ću joj se javiti. Martina je pokazala da stvarno razumije svakoga od nas, ne samo kroz prehranu nego i ljudsku stranu, i to mi puno znači. Do sada sam imala naviku sve držati u sebi i misliti da moram sama znati najbolje, a to me često stajalo rezultata. Naučila sam da je tražiti savjet i prihvatiti pomoć zapravo je snaga, a ne slabost. Zato planiram ostati u kontaktu s njom, jer vjerujem da mi njezine smjernice mogu pomoći da ostanem dosljedna i kad show završi.

Slažeš li se s Edom - da si sama sebi presudila već na samom početku?

Ne bih rekla da sam sama sebi presudila. Dala sam koliko sam u tom trenutku mogla, iako to možda nije bilo dovoljno da ostanem dulje u showu. Puno je tu emocija, pritiska i borbi koje ljudi izvana ne vide. Nisam odustala od sebe, samo ovaj put nisam uspjela pokazati sav svoj potencijal.

No, ipak, gotovo pedeset kilograma manje u odnosu na prvo vaganje prošle sezone. Jesi li ponosna?

Jesam ponosna, i to jako. Gotovo pedeset kilograma manje nije mala stvar i to je rezultat koji mi nitko ne može oduzeti. To je moj dokaz da mogu, čak i kad posrnem ili ne ostvarim ono što sam planirala. Svaki izgubljeni kilogram znači bolji život, više zdravlja i više samopouzdanja. Možda nisam iskoristila priliku onako kako sam htjela, ali kad pogledam ukupni put od prve sezone do danas - to je ogroman uspjeh i na to sam zaista ponosna.

Što si naučila u svojoj drugoj sezoni 'Života na vagi', a da ćeš primijeniti i izvan showa?

Naučila sam da me loši ili negativni komentari ne smiju dirati jer ljudi će uvijek nešto pričati i očekivati. Okolina često ima veća očekivanja od mene nego što ih ja imam sama od sebe, a to zna biti ogroman pritisak. U ovoj sezoni sam shvatila da to nije put i da moram staviti sebe, svoje razmišljanje i svoja očekivanja na prvo mjesto. Tek kad sama budem zadovoljna i u miru sa sobom, moći ću biti najbolja verzija sebe i za druge.

Hoćeš li nastaviti svoj put vani?

Naravno da hoću. Put možda neće biti toliko brz kao u showu, ali hoću ga nastaviti sporije, sigurno i pametnije. Iako neki misle da nisam ništa naučila, jesam, samo što nisam 100 posto promijenila sve odmah. To će se s vremenom dogoditi. Možda kod nekih ide brže, ali meni treba sporije, i to je u redu. Sve što sam naučila želim primijeniti u svakodnevnom životu i neću stati dok ne postignem svoje ciljeve.

Na koju brojku na vagi ciljaš do finala?

Cilj mi je doći do brojke koja će mi pokazati da sam zdrava i da se osjećam dobro u svom tijelu. Ne fiksiram se striktno na vagu jer znam da su rezultati više od samog broja, ali svakako bih voljela vidjeti kako napredak odražava sav trud koji sam uložila. Za mene je najvažnije osjećati se pokretno, energično i zadovoljno sobom, a broj na vagi je samo potvrda tog puta.