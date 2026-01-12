Ante Tomić briljira, proglašen igračem kola u španjolskom prvenstvu

Hrvatski košarkaški centar Ante Tomić proglašen je u ponedjeljak najboljim igračem (MVP) 15. kola španjolskog prvenstva, nakon što je dan ranije predvodio Joventut Badalonu do važne pobjede protiv San Pablo Burgosa rezultatom 98:95.

Sjajni Dubrovčanin, koji će idući mjesec napuniti 39 godina, odigrao je jednu od najboljih utakmica karijere u ACB ligi i ostvario čak 39 valorizacijskih bodova. U tom susretu Tomić je postigao 24 poena, imao 15 skokova i dvije asistencije, potpuno dominirajući reketom.

Organizator natjecanja, Liga ACB, u službenom je priopćenju istaknuo njegovu izvedbu:

“Srušivši svoj rekord po ostvarenim valorizacijskim bodovima, Tomić je blistao u pobjedi Joventuta u Burgosu.”

Treći u povijesti ACB lige

Ovo je za Antu Tomića već trinaesti put da je proglašen igračem kola u Španjolskoj, gdje neprekidno nastupa još od 2010. godine. Istodobno je ovom partijom ušao u povijest španjolske lige, postavši treći igrač svih vremena po ukupnom broju valorizacijskih bodova.

U nedjelju je Tomić dosegnuo ukupno 9.490 valorizacijskih bodova u 615 utakmica, a ispred njega su sada samo dvije legende ACB lige:

Alberto Herreros (9.699) i Felipe Reyes (10.599).

Uživanje u košarci i razmišljanja o mirovini

U nedavnom intervjuu za španjolski radio Onda Cero, Tomić je otkrio da bi mogao završiti karijeru za otprilike godinu i pol dana, kada mu istekne ugovor s Joventutom, ali je pritom naglasio:

“Još uvijek ne znam. Uživam igrati u Badaloni i pomagati mladim igračima.”

Posebno je istaknuo rad s mladima, među kojima je i 19-godišnji hrvatski reprezentativac Michael Ružić, jedan od najvećih talenata katalonskog kluba.

Joventut u vrhu, Tomić i dalje ključan

Nakon 15 kola Joventut se nalazi na petom mjestu ACB lige s omjerom 10 pobjeda i 5 poraza, a Ante Tomić i dalje je jedan od nositelja momčadi.

Bivši hrvatski reprezentativac u Španjolskoj je ranije nosio i dresove Real Madrida i Barcelone, a i u 39. godini potvrđuje da je i dalje jedan od najdominantnijih centara u jednoj od najjačih liga Europe.